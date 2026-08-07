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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Evlensenize kardeşim! (1)

Ahmet DURSUN
07 Ağustos 2026, Cuma
Kardeşimiz Cahit Sıtkı’nın “yolun yarısı” dediği otuz beş yaşını geçmiş, evlenmiyor. Evlenmek istemediğinden değil, kendince belirlediği kriterlere uygun birini hayatına denk getiremediğinden evlenmediğini söylüyor.

Şaka yollu kızıyorum, evlensene kardeşim, niye evlenmiyorsun? Yok, kalbi küt küt etmemiş, yok henüz ev ve arabası yokmuş, yok ekonomik şartlarmış, ailevî sebeplermiş, yok bekârlık sultanlıkmış, yok kimsenin boyunduruğu altına giremezmiş, yok ne gereği varmış, yok öyleymiş, yok böyleymiş… 

“Yahu demokrasiler asrındayız, bekârlık sultanlıksa evlilik cumhuriyettir” desek de nafile. 

Ne çevre baskısı, ne ailevî zorlamalar ne de vatan millet edebiyatı… Hiçbiri gençlerimizi evlilik konusunda ikna edemiyor.  

Türkiye evlilik, boşanma ve çocuk sahibi olma meselesinde çok tehlikeli bir noktada. Bu tehlike “Portekizleşmek” kavramıyla ifade ediliyor. Portekizleşmek, literatürde geleneksel, muhafazakâr yapıdan hızlıca koparak yüksek boşanmayı ve aşırı düşük evlenmeyi doğuran yeni bir yapıya evrilmeyi ifade ediyor ve istatiki veriler, Müslüman bir  topluma yakışmayacak şekilde, Türkiye’nin bu konularda fazlasıyla Avrupalılaştığını gösteriyor. Türkiye’de aileler çatırdıyor, evlilikler zorlaşıyor, nikâhsız birliktelikler akıl almaz bir biçimde, “Türkiye Portekizleşiyor mu?” tartışmaları eşliğinde artıyor. 

1970’li yıllarda muhafazakâr ve güçlü aile yapısıyla öne çıkan, evliliğin en mukaddes kurumlardan biri olarak kabul edildiği Portekiz, günümüzde yüzde yetmişleri aşan boşanma oranına sahip. Yine yüksek oranda evlilik dışı birlikteliklerin âdeta bir akım haline gelmesiyle Avrupa’nın en hızlı kültürel değişimini yaşayan ülkesi olarak görülüyor. Bir ülkenin geleceği açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirilen bu durumun benzerinin Türkiye araştırmalarında ortaya çıkması “ne oluyoruz?” sorusunu sorduruyor.   

Yaklaşık yirmi beş yıldır muhafazakâr-İslâmî kimliğiyle bilinen bir iktidar döneminden sonra aile, gençlik ve evlilikle ilgili raporların Avrupa ülkelerini bile geride bırakan olumsuzluğa sahip olması, konuyu çok yönlü değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. Bunu salt bir iktidar eleştirisi üzerinden okumak bizleri doğru sonuçlara götürmeyebilir. Sivil toplum, cemaatler ve diğer dinî grupların toplumun içini kemiren bozulmalar ve yozlaşmalar karşısında nasıl bir aksiyon aldığı, topu siyasetçilere atma kolaycılığından çok daha önemli bir soru. 

Sokağa çıktığınızda, herhangi bir gençle konuştuğunuzda toplumun kılcal damarlarını ilgilendiren alanlarda nasıl bir evrilme ve bozulmayla karşı karşıya olduğumuzu hemen anlayabilirsiniz. Ahlâkî dejenerayon, davranışa dönüşen manevî bozulmalar, temel değerlerin alt üst edilerek yeni değerler haline gelmesi… Günah, ayıp, sakınmak gibi kavramlar neredeyse bütünüyle toplumsal hafızadan silinirken yeni nesiller aşırı şişirdikleri benlikleri, nefisleri ve egoları etrafında kendi değerlerini oluşturuyor ve evlilik ve çocuk meselesi de bu yeni nesil değerler etrafında şekilleniyor. 

Bediüzzaman’ın “insanın hususan Müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası” olarak tanımladığı aile hayatının bozulması karşısında çektiği “ eyvah!”lardan daha şiddetli eyvahlarla teyakkuz halinde olmamızı gerektiren ciddî tehlikelerle karşı karşıyayız. Türkiye’de son on yılda yapılan evliliklerin neredeyse üçte birinin boşanmayla sonuçlanması (2025’te 552 bin 237 evlilikten 193 bin 793’ü boşanma ile sonuçlandı), evlilik yaşının çok geç yaşlara tırmanması, çocuk doğurma oranlarının 1.4’lere gerileyerek Fransa gibi ülkelerin bile altına düşmesi, yalnızca ekonomik ve sosyal bir tehdit olarak görülmüyor, Portekizleşme kavramı etrafında yeni nesilleri tarihî, dinî, kültürel ve ailevî bağlarından koparan büyük bir buhranın habercisi olarak değerlendiriliyor. 

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  • ASKIN

    7.08.2026 18:18:08

    Tabb yani basılma halinde olan tabiat sahittir ki nıkah bir telkih hadisesidir.ureme kanunun ıstımalıne diger hıslere de tesir eden bır lezzet takılmıstır ki ve bu olay Tanrı canibinden esir gibi zorunlu hale getirilmistir.ancak insanlarımın ekserisi lezzet ilk gayede olup işin muradını cözememiştir.işin en muhimmi sohbet ve sohbetteki insibsağ kalmamıstır halbuki insan hayvanı natık ve zoon politikondu.ne oldu da konusamaz olduk.ya da hic konusamayanlar ne olacak.seveceksen tek birini sev diye kim nasihat edebilir.nasihate yuzu olan ilk taşı o atsın.

  • A.TAN

    7.08.2026 09:56:56

    "evlenmemek" hastalığı toplumun bütün kesimlerini içine alan, dünyevi rahatlık ve özgürlük(!) adına insanların bağımlı hâle getirildiği bir durumdur. Dikkat edilmesi ve çözümü konusunda kafa yorulması gereken acil bir durum söz konusudur.

  • HÇeşitcioğlu

    7.08.2026 02:54:44

    “Çünki Allah zengindir, siz ise fakir kimselersiniz. Eğer yüz çevirirseniz, (Allah) yerinize sizden başka bir kavim getirir de sonra (onlar) sizin gibi olmazlar. “ Muhammed Suresi 38. ayetten. - Derinimizde hissettiğimiz; saflık ve masumiyet silindi, derin bir güvensizlıik oluştu! - Şehirleşme; vahşi bir cangıl olarak gelişti. - İst. Sözleşmesi 2 . Avrupa’ nın aklımıza karşı müthiş zaferi oldu; babalık dışlandı, kadın tanrıçalaştı. - Seküler çıkarcı hayatta; anne çocuk çalışma dengesi uzunca dışlandı, 3 çocuktan hiç çocuğa ulaştık. - Süfyan- Deccal ittifakı; ölümcül darbesini vururken, siyasalmüslüman iktidar yine akıl yetiremedi!

Risale-i Nur Külliyatı

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