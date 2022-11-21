"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bediüzzaman, Kostroma Esir Kampı’nda

Abdülbakî ÇİMİÇ
21 Kasım 2022, Pazartesi
Bediüzzaman, Moskova üzerinden ilk önce Kologrif kasabasına(burada yaklaşık dört ay kalır) buradan da kuzeydeki ıssız bir bölgede bulunan büyük bir esir kampında bir müddet(dört ay kadar) kaldıktan sonra, ardından Kostroma kasabasında Volga Nehri kıyısında bulunan esir kampına sevk edilir.

Bediüzzaman’ın, Kostroma’ya getirilmeden evvel “Yaroslavl eyaletindeki, Poshekhonje’de ne kadar süre kaldığını bilmiyoruz.1 Fakat Kostroma Arşivi’nde bulunan, Molla Said’in de adının yer aldığı, 12 Osmanlı subayının iaşesine dair tarihsiz bir belge, onun, 1917’den itibaren Kostroma eyaletinin aynı adı taşıyan başşehrinde kaldığı ihtimalini güçlendirmektedir. Burada, özellikle de Kologriw’in bağlı bulunduğu Kostroma eyaleti onun(Bediüzzaman’ın) Rusya’da “iki buçuk sene”2 boyunca kalacağı bölge olacaktır.3

Bediüzzaman’ın da yer aldığı on iki kişinin iaşe listesi:

Kampta tutulmayan(dışarıda kalmalarına izin verilen) subayların iaşesi için hazırlanan listede Bediüzzaman Albay ünvanı ile birlikte ilk sırada yer aldığı görülüyor. Esir kampı dışında kalan on iki kişinin listesi şöyledir: “1. Mola Said Murza-Albay, 2. Nusret Mustafa-Başgedikli, 3. Husni Hasan-Teğmen, 4. Memed Tefik Alı-Silah tamircisi, 5. Espin Memed-Teğmen, 6. İbrahim Ahmed-Teğmen, 7. Ali Rıza Rusten-Yarbay, 8. Ahmed Musa-Teğmen, 9. Cevdet Ali-Yüzbaşı, 10. Bekir Memed-Başgedikli, 11. (Y)Usuf-Dürsche, 12. Anis-Dürsche, Not: 6, 7, 8, 9 numaralı isimler Rus vatandaşı olmuşlardır.”4 Bu tarihsiz belge bir yandan Molla Said’in “Albay” rütbesi hakkında bilgi verdiği gibi, diğer yandan da bildik, tel örgülerle çevrili, kapısında nöbetçilerin beklediği bir esir kampında değil, görece daha rahat bir ortamda olduğunu göstermektedir. Kamp dışındaki Osmanlı subaylarının tercihi, eyalet başşehrinin hemen yanı başındaki Tatar köyüdür. “Tatarskaja Sloboda’ adındaki bu köy 1702’de kurulmuştur. 1902’de 86 haneli köyün nüfusu 525’tir. Volga nehrinin kıyısındaki bu köyde bir de cami bulunmaktadır.”5 Muhtemelen Kostroma Eyalet Valiliği’nden yazılan ve sadece tek bir sayfası bulanan, Askeri İdareye yollanan bir yazıda şöyle denmektedir: “Kostroma Askeri İdaresi’ne. 25.12.1916 (5 Ocak 1917) tarihli 12081 Numaralı karar gereğince Genel Sekreter, Danışman (İmza okunmuyor) Kostroma’daki Müslüman Camii’nde savaş esiri Türk subaylarının faaliyetlerine ilişkin yazışma: Karar: Yazışma, Askeri İdare sekreterliğine iletilecektir.(Giriş Numarası 4299, 15672)”6 Bu belgenin en önemli yanı bazı Osmanlı subaylarının Tatar köyünün camiinde faal olduğu bilgisini içermesidir. Mesela bu köyde 1918’de 10 kadar esir Osmanlı askerinin çalıştığı ve yaşadığı da bilinmektedir.7 Hatta camiinin tek müdavimi ve tek imamı Molla Said de değildir.8

Dipnotlar: 

1- Bunun nedeni Yaroslavl Eyalet Arşivi’nde bulunan Poshekhonje Askeri Arşivi’nin Birinci Dünya Savaşı’nı kapsayan bölümünün, 30 Ocak 1954 tarihli bir kararla imha edilmiş olmasıdır. 2- Bediüzzaman’ın toplan esaret süresi yaklaşık 2 yıl, 3 ay, 15 gündür. 

3- E. Cilesun, age, s.193 

4- Gosudarstvennij Archiv Kostromskoj Oblasti-GAKO (Kostroma Eyaleti Devlet Arşivi), GAKO-Fond 1601, Opis’2, Nomer dela 79. 

5- Daha detaylı bilgi için bkz. (Ahun Safarow’un Biyografisi, Kostroma Podgornaja Tatarskaja Sloboda Cami’inde Elli Dört Sene Ruhani Hizmet’in ) Kostroma 1902 

6- GAKO-Fond 133, Opis’ 37, Nomer dela 102, Stranitza 82. (Bkz. Brândström, age, s. 184). 

7- Bkz. İsveç Kızıl Haç Raporu: No 32, Bundes Archiv, R 67/1148 

8- Son Şahitler, c.1, Nesil Yayınlan, İstanbul, 2008, s. 196

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki kar fırtınasında 3 kişi öldü

    Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli terör saldırısı: 8 güvenlik personeli yaralandı

    236 bin abonenin daha elektriği kesildi

    'Kariyer sınavı öğretmenleri rencide etti'

    Çiftçiyi azarladı

    Anayasa teklifimizi 28 Kasım’da açıklayacağız

    Bursa kitap fuarında Yeni Asya coşkusu

    İsrail 7 yılda 9 bin Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    Dünya Kupası açılış maçında Katar, Ekvador'a 2-0 yenildi

    Çanakkale'de eğitime ''fırtına'' arası

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada son gelişmeler

    Tokat'taki özel hastanede müfettişler incelemelere başladı

    Marmara'ya ve Ege'ye kuvvetli fırtına uyarısı

    Trump’ın Twitter hesabı yeniden açıldı

    Pençe-Kılıç Hava Harekatı Bakan Akar'dan açıklama

    MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'yla yerle bir edildi

    "O gece, tüm Gazze için çok zordu"

    MSB: Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!

    Demokrasinin önünü Millet İttifakı açar

    Cezai yaptırım ile fiyat istikrarı sağlanamaz

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya Neşriyat’tan iki yeni kitap
    M. Latif SALİHOĞLU

    Terör tezgâhının açık-gizli ortakları
    Süleyman KÖSMENE

    Kabirde hayat halleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Böyle mi beraberliği sağlayacaksınız?
    Risale-i Nur'dan

    Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıkarsa...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Üç Y” ile mücadeledeki fiyasko
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Sevgiyle öğreten öğrettiğini sevdirir
    Mehmet KARA

    40 yıldır hâlâ yürürlükte!
    M. Said ZEKİ

    Mutluluk nerede saklı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.