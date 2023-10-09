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9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Samsun kitap fuarı

Abdülbakî ÇİMİÇ
09 Ekim 2023, Pazartesi
Bilindiği üzere kitap fuarları doğrudan kitapseverlerle buluşma, kaynaşma ve yüz yüze iletişimin en etkili mekânları.

Bir önceki Karadeniz 7. Tüyap Kitap Fuarına bazı sebeplerle katılamamış, bunun üzüntüsü içindeydik. Bu sene bütün ön hazırlıkları tamamlayarak Karadeniz 8. Tüyap Kitap Fuarına Yeni Asya Neşriyat olarak katıldık ve 30 Eylül 2023 Cumartesi günü 121B standında yerimizi almış olduk. Yerimiz on iki metrekare olarak küçük sayılabilecek ve arka kör bir noktaya baktığı için üzülmedik diyemeyiz. Ancak gördük ki sebeplerin tesiri yok! Bizi arayanlar gelip buluyor. Hatta geçen sene yoktunuz diyenler, bu sene Tüyap sitesinden takip edip son haftaya kadar sizi göremedik diyenler, fuar girişinde asılı olan yerleşim planından bizi arayıp bulup gelenleri gördükçe nasibi olanlar ve nokta atışla gelip bizi bulanları görünce elhamdülillah, ‘hâzâ min fadli rabbî’ dedik.

Fuarların ekonomik alt yapı masrafları hayli yüklü. Ülkemizin ekonomik problemleri de göz önüne alındığında kitap fiyatları da ziyaretçilere anormal geliyor. Ancak bizim için fuarda bulunma gerekçemiz diğer kitap firmalarından çok farklıydı. Bizler Yeni Asya olarak orada olmalıydık. Cemiyete biz buradayız, hizmetimizin başındayız, korkulacak ve ürkülecek hiçbir meselenin olmadığını göstererek kuvve-i maneviye olmalıydık. Aynen öyle oldu. 2x4 metre ebatında Bediüzzaman, Risale-i Nur, Yeni Asya ve logoların bulunduğu görseli fuar arka fonuna boylu boyunca astık. Diğer duvarları Bediüzzaman ve Yeni Asya görselleri ile tamamladık.

Standımızın yarısını Risale-i Nur eserleri ve diğer yarısını da muhtelif Yeni Asya Neşriyat eserleriyle donattık. Yerimiz dar ancak kalbimiz geniş ve sıcaktı. Hediye dergi ve günlük gazeteyle gelenleri boş çevirmedik. Standımızı ziyaret edenlerle bire bir muhabbet kurup, iletişim el ilanlarımızı vererek her zaman görüşebileceğimizi söyledik. Özellikle gençlerle birebir konuşarak Risale-i Nur’un mahiyetiyle ilgili bilgilendirici sohbetler yaptık. Sokaklarda hangi insanı durdurup gel sana Risale-i Nur’dan bahsedeyim diyebiliriz? Ancak fuar vesilesiyle insanlar bize yaklaştılar, yanımıza geldiler ve bizler de onlara manevi çekirdek olabilecek Risale-i Nur ve Bediüzzaman’dan hakikat çekirdekleri ekmeye çalıştık. Anlatmak bizden, tesir ettirmek Rabbimizden inşâallah.

Daha iyi olmalıyız!

Bediüzzaman “Semere-i sa’yine, kısmetine rıza kanaattir, meyl-i sa’yi kuvvetlendirir; mevcuda iktifa dûnhimmetliktir”1 der. Bu tür faaliyetlerin bir değerlendirmesi yapılsa daha sonraki senelere daha iyi olabiliriz. Biz tevekküle riayet etmekle mükellefiz. Yükümüzü sırtımızda ve belimizde taşımak yerine gemiye bırakıp nezaret etmeliyiz. Gemiyi yüzdürmek ve sahil-i selamete çıkarmak bizim vazifemiz değil. Biz, nezaret vazifemizde bir noksanlık varsa onu tekmil etmeye çalışırız. Öncelikle yerimizi giriş kapısına dönük, tam ada veya yarım adaya çevirmeliyiz. Stand kurulumu daha profesyonel görsellerle donatılmalı. Standart bir stand profili kullanmalıyız. Daha seri ve erken hareket etmeli, yer ve alt yapı çalışmalarının bağlantılarını erken tamamlamalıyız. Standta vazifeli olacak olanların daha profesyonel olmalarını sağlamalı, gerekirse eğitim vermeliyiz. Okur-Yazar buluşmalarını daha planlı ve programlı yapmalıyız. Kitap arkasında basılı bulunan fiyatları güncel fiyatlarla değiştirmeliyiz. Özellikle çocuk kitapları, gençlik, aile, namaz, mealli Kur’ân, değerler eğitimi, çocuk hikâyeleri vb kitapları acilen çeşitlendirmeliyiz. Bazı kitapları daha cazip fiyatlarla okuyucuyla buluşturmalıyız. Velhasıl biz bize düşen noksanları tamamlamalı, neticeyi Allah’a bırakmalıyız.

Dipnot:

1- ESDE(Sünuhat) s.464

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  • Oğuz Yiğiter

    9.10.2023 00:16:14

    Tebrikler; fedakâr, mütesanid ve gayyur Samsun Yeni Asya kahraman gönüllüleri. Plânladığınız daha büyük hedefli hizmetlerinizde yolunuz bahtınız açık olsun. Samimi bir tesanüd içinde daha nice hizmet hedeflerine inşaallah. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum...

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