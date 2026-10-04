M. Latif Salihoğlu Ağabeyin ardından

Yeni Asya’nın kıymetli Tarihçi-Yazarı, Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretlerinin davasını uzun yıllar kalemiyle, dersleriyle ve araştırmalarıyla neşreden M. Latif Salihoğlu Ağabey, rahmet-i Rahmân’a kavuştu.

1958 doğumlu olan Salihoğlu Ağabey, 1979’da Risale-i Nurlarla müşerref olmuş ve aynı yıl Yeni Asya hizmetinde vazife almıştır. Tam 47 yıl boyunca bu hizmetin içinde bulunmuş; ömrünü iman ve Kur’ân hizmetine vakfetmiştir. Tarih sahasında yaptığı araştırmalar, bilhassa Bediüzzaman Hazretleri ile saff-ı evvel Nur Talebelerinin hayat ve hizmetlerini sonraki nesillere aktaran çalışmaları, hizmetin tarihî hafızasında mühim bir yer teşkil etmiştir.

Ben Latif Salihoğlu Ağabeyi çocukluğumdan beri, uzun yıllar takdir ve muhabbetle takip ettim. Yazılarını okur, meseleleri ele alış tarzını dikkatle izlerdim. Tanımadığım bir şahıs hakkında dahi zaman zaman, “Acaba Latif Salihoğlu bu meseleye nasıl bakar?” diye düşünür, değerlendirmelerini merakla beklerdim.

Çünkü o, şahısları toptan yüceltmek veya bütünüyle mahkûm etmek yerine, Risale-i Nur’un adalet ve insaf ölçüsüyle doğruyu doğru, yanlışı yanlış tespit etmeye gayret eden bir ağabeydi. Muhalif olduğu kimsenin dahi isabetli cihetlerini inkâr etmez; tenkidini kırıcı ve yıkıcı değil, müspet ve ölçülü bir tarzda yapardı. Bu hâliyle kendime örnek aldığım müstesna bir şahsiyet oldu.

Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler’de beyan ettiği “Dünyanın üç yüzü var” hakikati, Latif Salihoğlu Ağabeyin ardından düşünürken de mühim bir mikyas oluyor. Dünyanın birinci yüzü Cenab-ı Hakk’ın esmâsına bakar; ikinci yüzü âhirete nazar eder. Üçüncü yüzü ise insanın hevesatına ve gafletine bakar.

Latif Salihoğlu Ağabey, Risale-i Nur penceresinden dünyanın birinci ve ikinci yüzüne bakarak yaşadı. Dünyayı Cenab-ı Hakk’ın esmâsına âyine ve âhiretin tarlası olarak gördü; kalemini de bu hakikatleri anlatmaya vakfetti.

Biz ise onun vefatına dünyanın üçüncü yüzünden bakıyor ve ayrılığın hüznüyle üzülüyoruz. Hâlbuki onun yıllarca anlattığı hakikat bize başka bir nazar gösteriyor: O, fânî dünyanın üçüncü yüzünden ayrıldı; inşallah dünyanın birinci ve ikinci yüzlerinde aradığı hakikatlere, ebedî âlemde kavuştu.

İnsan ister istemez şöyle düşünmeden edemiyor: Yıllarca Bediüzzaman Hazretlerinin davasını ve Risale-i Nur’un hakikatlerini anlatan Latif Salihoğlu Ağabey, şimdi inşallah çok sevdiği Üstadına kavuştu.

Ve geride yalnız dünyaya ait eserler değil, inşallah âhiret hesabına da kıymet taşıyan bir hizmet mirası bıraktı. Risale-i Nur’un neşrine, iman ve Kur’ân hakikatlerinin anlatılmasına, tarihî hakikatlerin sonraki nesillere intikaline vesile olan eserleri, yazıları ve hizmetleri bugün bizlerin istifadesine sunulmuş bulunuyor. Beş ciltlik Âhirzaman Tarihi başta olmak üzere kaleminden çıkan bu eserlerden biz istifade ediyoruz. İnşallah bu eserlerden istifade edenlerin duaları ve kazandıkları sevaplar da onun manevî defterine yazılmaya devam eder. Zira Risale-i Nur’da kalemle hizmetin ve neşrin, şakirtlerine uhrevî kazanç vesilesi olduğuna dair mühim beyanlar vardır.

Bu cihetle onun ardından yalnız “bir tarihçi-yazar vefat etti” demiyoruz. İman ve Kur’ân hizmetine ömrünü vakfetmiş bir ağabeyin, arkasında istifade edilen eserler, yazılar, dersler ve hizmet hatıraları bırakarak dâr-ı bekāya intikal ettiğini düşünüyoruz. Kalemi sustu; fakat inşallah kaleminden çıkan hakikatler okunmaya, istifade edilmeye ve onun manevî kazancına vesile olmaya devam edecek.

Cenab-ı Hak kendisini rahmetiyle kuşatsın; kusurlarını mağfiret, hizmetlerini makbul eylesin. Bediüzzaman Hazretlerinin ve saff-ı evvel Nur Talebelerinin manevî refakatine mazhar eylesin. Makamını âlî, mekânını Cennet eylesin.

Başta ailesine ve yakınlarına, Yeni Asya camiasına ve bütün Nur Talebelerine sabr-ı cemîl ihsan eylesin.

Latif Salihoğlu Ağabey, hakkınızı helâl ediniz. Bizlerden yana hakkımız helâldir.

Çocukluğumdan beri takip ettiğim, kalemini kendime örnek aldığım çok kıymetli bir ağabeyi Rahmet-i Rahmân’a kavuşmanın hüznüyle yâd ediyorum.

Ruhuna Fâtiha...

ABDURRAHMAN ALTUN

*Erciş Seyyid Muhammed Camii İmam-Hatibi