"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

BARO’OK Dönemi

Adnan NACİR
05 Temmuz 2020, Pazar
Yıllardır, para ve inşaat işleri ile anılan partimizin sanat-kültür işlerinden uzak olduğu zannedildi.

Haddizatında, bizim dönemimizde çizilen büyük resim sayısında bir dünya rekor kırıldı, ama görmek istemeyen görmüyor tabiî... Başkaları mutluluğun resmini çizmek isterken, biz mutluluğun resmî sponsoru olduk, daha ne yapalım!

Sanatseverlere, parlamenter-önesans döneminin bittiği ve “BARO’OK” döneminin başladığı müjdesini vermek isterim. Bulmacalarda “eğreti yapı” diye sorulan, inşaat işçilerinin kaldığı baraka değil, onunla karıştırmayın. 

Yerli ve millî BARO’OK dönemimizin özellikleri şunlardır: 

Hareket: Parlamenter-önesans dönemindeki durağanlığın aksine bizde hareket var. Hızlı kararlar alıp hemen harekete geçiyoruz. Nerede hareket, orada bereket... En çok da partimizin mensuplarını ve bize yakın kişileri hareketlendiriyoruz. Onlar da “barekallah, maaşallah” nidalarıyla coşkularını ifade ediyorlar. “Maaşallah” ile çıktıkları yolda zamanla “maaş alah, maaş alah, şuradan da alah, buradan da alah” diyerek “fena fil maaş” mertebesine ulaşırlar. Yanlış anlamayın, tamamen vazifeşinaslıktan kaynaklanan bir hastalık, tıpta adı bile var: Maaşofili. Fil şeklindeki kumbaralarına doldurdukları maaşlar zamanla oraya sığamaz hâle gelince kumbarayı patlatır, buna da “infilAK” denir, herneyse...

Duygu: BARO’OK dönemimizin en önemli özelliklerinden biri duygulara ağırlık vermemizdir. Özellikle millî ve dinî duygular bizim dönemimiz eserlerinde çokça kullanılmıştır. Sevgi, bağlılık, samimiyet nefret ve öfke duygularının öne çıktığı görülür. Okumuş adamın kafası karışır, halbuki duygulanan insan öyle mi... Kafası nettir, istediğini ona yaptır ettir.

İhtişam: İtibar çok önemlidir. Varlığımızın en büyük nişanesi olan görkemli yapılar, şaşaa ve şatafat alâmet-i farikamızdır. İtibardan tasarruf edilmez, biz de etmiyoruz zaten. 

Kontrast: Eserlerimizde karanlık ve aydınlık bölgelerin zıtlığını ön plana çıkarıyoruz. Bizim için ak ve kara vardır. Bizim gibi düşünmeyen herkes karadır. 

Kargaşa: Eskiden tek bir BARO vardı, şimdi çoklu BARO’lara geçiyoruz. 

Hemen şarkısını da söyleyelim: 

“Bu akşam içimde neşe var

Gözümde canlandı çoklu barolar

Sevinçten ağlamak istiyorum

Bu akşam içimde neşe var

Barolar… Barolar… 

Şimdi gözümde canlandılar

Barolar, barolar… beni bu aralar güldürdüler..”

BARO’OK döneminin çoklu BARO’larına “BAROÇOK” denir. BAROÇOK’lar kargaşayı arttırsa da kendi içinde barışık olacaklar zamanla, ayarı çekeceğiz. Simetrik ve her kesime hitap eden bir medya vardı eskiden, şimdi sadece bizim haberlerimizi veren asimetrik bir hal aldı. 

Asimetrik demişken, 300 bin dislike gibi asi bir metrik sergileyen gençlere uyarım var; dislike atan dislike’lanır, ona göre... 

Tersine mühen’dislike’ çalışması ile hepsini tesbit edebiliriz. Z kuşağı diyorlar bunlara... Mavi kuş yok mu, twitter... İşte o kuşun ağı yani. Ağlarına düşürdükleri genç dimağları zehirliyorlar. Gençlerimizi twitter’a yedirmeyeceğiz. Amaaan, tek tek uğraşamayız bunlarla, komple bütün sosyal medyalarını kapatırız, olur biter! Hatta tamamen kapattıktan sonra onları komtrol de edebiliriz. Elimizdeki kumandanın “mute” tuşuna basar basmaz sesini kısabildiğimiz youtuber bizim için muteberdir. Yerli ve millî diktatörlük şart, kimse kusura bakmasın. Mute komutunu verince “ah” sesi eşliğinde kapanacak olan “hit” parçaları düşününce, diktatörlüğümüze uygun en iyi isim “Mute-ah-Hitler” olabilir. Kızmaca yok, ne demiştik, dislike atan dislike’lanır gençler!

Sonra, şehir kompozisyonunu bozan bir üniversite vardı, çok şükür kapattık kendisini. 

Sonuçta, gökten “öç alma” düşmüş, biri BARO’nun başına, biri dislike’çıların başına, biri de Şehir’cilerin başına...

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhmali olanlar cezalandırılsın

    Günde 7 milyon ekmek israf oluyor

    İkinci dalgaya hazır olalım

    Tedbirler çare olmadı, dolara talep artıyor

    Adaletsizliğin sorumlusu Erdoğan

    DSÖ: Koronavirüs uzun vadeli bir tehdit

    Rakamlar inandırıcı değil

    Tedbirsizliğin faturası ağır olur

    Cezayir'de hüzün yüklü cenaze merasimi...

    Türkiye'nin yardımları Sancak bölgesine ulaştı

    'Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var'

    'Fransa Türkiye'den özür dilemek zorunda'

    İran'da elektrik santralinde yangın çıktı

    Japonya'da sel felaketi: 15 ölü

    Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

    İran'da devlet salgın nedeniyle ek önlemler aldı

    Kerkük'te sağlık sistemi çöküyor

    Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi planlamıyor

    Çoklu baro teklifi komisyondan geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet mücadelesi yılgınlığı kaldırmaz
    Genel

    İkinci dalgaya hazır olalım
    Mehmet KARA

    28 Şubat’ı yeniden hatırlamak
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olsun yeter
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kargaları Kore’de
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sosyal Medya ve mahremiyet (tesettür)
    Genel

    İhmali olanlar cezalandırılsın
    Abdurrahman AYDIN

    “Müşahedesine” güvenen ehl-i tasavvufa, “vahye” dayanan asfiyânın îkazları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Davut ŞAHİN

    Üç mektup üç dert, ya çare?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.