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13 KASIM 2026 CUMA - YIL: 57

ABD’nin demir kapı görev gücü

Muhammet ÖRTLEK
13 Kasım 2026, Cuma
ABD/İsrail-İran arasındaki savaşta, ABD’nin İran’a karşı “azamî baskı” stratejisinin genişlemesiyle, Hazar Denizi’ni hedeflediği ve Rus çıkarlarını tehdit riski taşıdığı ileri sürülüyor.

ABD’de 03 Kasım 2026 ara seçimlerinde, Cumhuriyetçilere ve Donald Trump’a halk desteği azalırken, seçmenler Trump yönetiminin İran politikasını benimsemediklerini de gösterdiler. Buna rağmen Trump, İran konusundaki uygulamalarından vazgeçmiyor.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan Amiral Brad Cooper tarafından 07 Kasım 2026’da, Merkez Komutanlığı’nın web sitesinde “İran’ın yasadışı sevkiyatları destekleyen kara transit yollarını sekteye uğratmak için ‘Demir Kapı Görev Gücü’ oluşturuldu” haberi yayınlandı. ABD makamlarının “Demir Kapı Görev Gücü”yle, “İran’ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden silah sistemlerinin, yaptırım uygulanan malzemelerin ve yasadışı gelir hareketlerine” karşı mücadele edeceği bildiriliyor. Bu mücadeleyle İran’ın terörizmi finanse etmesi, silah fabrikalarını yeniden inşası ve ordusunun ikmal yeteneğini sınırlandırma da amaçlanıyor.

“Demir Kapı Görev Gücü”nün kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, Maritime Executive’e göre 08 Kasım 2026’dan itibaren Hazar Denizi’nde Rusya-İran arasında sefer yapan gemilerin “konumlarını, kimliğini, hızını, rotasını ve seyir bilgilerini otomatik yayınlayan veya acil durumlarda sinyal veren elektronik transponder (AIS) cihazlarını” kapattılar. Yani İran-Rusya limanlarına yaklaşan gemiler artık sinyal göndermiyor.

Cooper’a göre, Rusya’yı İran’a bağlayan Hazar Denizi’nin kuzey-güney istikametinde gemi sinyallerinin hemen kesilmesi, “Demir Kapı Görev Gücü”nün kurulmasının ilk sonuçlarından biri. Yine Trump da 08 Kasım 2026’daki X mesajında “Demir Kapı Görev Gücü’yle İran’a hiç gelen-giden gemi olmadığını” yazmıştı. Ayrıca Trump “müzakereler ilerlerse savaşa geri dönmenin son derece düşük ihtimal olduğunu” da kaydediyor. Ama her zamanki çelişkili üslubuyla.

Bununla birlikte Hazar Denizi eskiden beri, “Rusya-İran arasında neredeyse bir serbest bölge olmuştur. Yani Batı donanmalarından uzak, Moskova’yla iyi ilişkiler sürdüren İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan arasında kapalı bir denizdir. The New York Times’ın 09 Mayıs 2026’daki haberinde “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ABD ve Avrupa’yla ilişkilerinin kötüleştiği 2022 yılından beri, koridor hükmündeki Hazar Denizi’nin önemi arttı. Rusya’nın Hazar Denizi kıyısındaki Astrahan Limanı’ndaki yüklenen mallar gemilerle kuzey İran’a taşınıyor. Buradan da karayolu ve demiryoluyla Körfez ve Hint Okyanusu’na doğru taşımacılık gerçekleştiriliyor. “Birde Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı İran İHA’ları da aynı güzergâhtan geçti”. Financial Times’ın 25 Mart 2026 tarihli nüshasında “şimdi Hazar’ın aynı rotasından Rusya’dan İran’a Rus menşeli İHA yedek parçaları sevk ediliyor”.

Diğer taraftan Hazar Denizi sadece askerî amaçla değil, Rusya-İran tarafından Batı’nın yaptırımlarını/izolasyonlarını aşmak için de kullanılmaktadır. Özellikle 2000-2002 yıllarında projelendirilen ve 14 Mayıs 2023’te temelleri atılan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) önem arz ediyor. INSTC, Hindistan’ın Mumbai Limanı ile Rusya (Kuzey Avrupa) arasında yük taşımacılığını gemi, demiryolu ve karayoluyla birleştiren 7.200 Km uzunluğunda çok yönlü bir ulaştırma ağı olan INSTC’nin kurucuları arasında Rusya, İran ve Hindistan bulunmaktadır. INSTC Kafkasya, Güney Avrupa, Batı Asya, Orta Asya, Güney Asya, Avrasya gibi geniş bir alanı etkilemektedir.

Trump yönetimi “Demir Kapı Görev Gücü”yle, Hazar Denizi’ndeki hem Rusya-İran ticaret yolunu hem Rusya’nın arka bahçesini hem de INSTC kapsamındaki ülkelerin ticarî çıkarlarını hedef almaktadır. Hürmüz Boğazı’nı açamayan Washington, “Demir Kapı Görev Gücü”yle Hazar’dan İran’ı sıkıştırma girişimdedir. Böylece ABD-/İsrail-İran savaşının, Hazar Denizi’nde Rusya’ya da sıçraması muhtemeldir. “Demir Kapı Görev Gücü”, ABD-/İsrail-İran savaşında yeni anlaşmazlık alanlarından biri olmaya adaydır.

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