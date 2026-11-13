VAZİYET

“Yandaş medya”nın görmeyip tek sütunla geçiştirdiği, Adalet Bakanı’nın bizzat “organize suç” olarak tanımladığı “yüzyılın soygunu şebekesi” sır gibi saklanıyor.

Özellikle “241 kişilik liste”de eski bakanlardan, bakan yardımcılarından, milletvekilleriyle taşeronlarından, bürokratlardan, yargıçlardan, vali ve kaymakamlardan bahsediliyor.

Belli ki üzerinden iki aya yakın süre geçtiği halde “iktidar cephesi” hâlâ teredütte. Bir yandan “ucu kime dokunursa dokunsun!” derken diğer yandan “ucu dokunanlar”ın bilinmesini istemiyor. “Liste”yi gizlemekle özellikle iktidara yakın bütün gruplar zan altında bırakılıyor,

En çarpıcısı da ekonomistlerin fon skandalının patlayacağını bildirdikleri, Kasım 2025’te “manipülasyonu uyardığı” belirtilen Hazine ve Maliye Bakanı’nın Meclis Plân ve Bütçe Komisyonu’nda “vurgun listesi’nin açıklanmasını istemesi.

Bu vaziyet, bir tek fonda 850 milyarın soyulduğu, “yerlilik-millîlik” hamasetinde 400 milyarın yurtdışına kaçırıldığı “soygun”da Bakan’ın da üstündeki mercileri sözkonusu ediyor.

Ve “başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul olmak üzere sorumlu kurumlar, finans bürokrasi, hangi mihrakların tâlimatıyla Bakan’ın ikazını takmadılar?” sorusunu sorduruyor.

Gerçekten Bakan’ın ikrarıyla “organize suç örgütü”nün üyeleri, “suç ortakları” ve “lideri” nerede? “Suç listesi” en üst düzeydekilerin önünde ise neden açıklanmıyor? Göz göre göre “kartelleşme”ye neden fırsat verildi? Denetim mekânizmaları neden denetlemedi? Niçin zamanında müdahale edilmedi?

“Soygun” soruları cevap bekliyor…

TESBİT

“Bu, tek adam sistemi’nin çöküşüdür!”

İlgililerin kulak ardı ettiği “suç çarkı soruşturması”na dair Adalet Bakanı, “112 kişinin tutuklandığını, 186 kişiye adlî kontrolün uygulandığını, 38’inin firarî olduğunu, 433 şüpheliden mal varlıkları bloke edilen 359 gerçek, 111 tüzel kişi bulunduğunu duyuruyor.

Ne var ki Bakan’ın “kapsamlı suç yapılanmasına iltisak etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler”in yanısıra nazara verdiği “hiyerarşik sistemli işbirliği” bazı bürokratların üzerine yığdırılıp “siyasî profiller” dediği “soygunun siyasî ayağı” sorgulanmıyor.

Bundandır ki “yolsuzlukta bütün yolların çıktığı siyasî ayağı açıklamak zorundasınız” çağrısında bulunan SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Bu iktidar SPK’ya, MKK’ya, BDDK’ya operasyon yaptı. Peki, Ak Parti’ye ne zaman neşter vuracak, ne zaman operasyon yapacak?” sorusunu soruyor. Adaletin mâsumu korumak ve suçludan hesap sormak olduğu” ifadesiyle “siyasî müdahale ve kayırmacılıklar”a tepki gösterip, “Oğlumuz da, damadımız da, pederimiz de, kayınpederimiz de olsa dokunulacak…” diyor. (Millî Gazete, 4.11.26)

Keza Ağustos sonundan Ekim sonuna kadar halka açık şirketlerdeki değer kaybının 173 milyar doları geçtiğini söyleyen, finans piyasalarında alınacak kararlarda bir dakikalık gecikmenin dahi telafisi güç sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Maliye eski Bakanı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu soygun, aslında yalnız piyasalardaki çöküş değil; yönetim sisteminin, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çöküşünün, devletin bütün kurumlarını yerle yeksan edişinin resmidir” tesbitinde bulunuyor. (a.g.g.)

HAFTANIN SÖZÜ

“Birileri içeriden (inside) bilgi alıyor!..”

“Fon krizi’, ‘kravatlı soygun’dur. Birileri sistemi düzenleyen, denetlemesi gereken, ‘hakem’ vasfındaki kuruluşlardaki bağlantılarını kullanarak içeriden (inside) bilgi alıyor, vatandaşın rızkını kimi hisselerde topluyor, sonra içeriden aldığı bilgi ile bu hisseleri satıp (trade) vatandaşın helâl rızkını kendine transfer ediyor…”

Gültekin Uysal, DP Genel Başkanı