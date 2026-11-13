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13 KASIM 2026 CUMA - YIL: 57

Lahika okumaları - “İkinci bir ruhum hükmünde Hasan Feyzi”-1

Ali Demir
13 Kasım 2026, Cuma
Üstad Hazretlerinin ifadesiyle “Denizli’nin bir mânevî kahramanı” merhum Hasan Feyzi Yüreğil (rh) 1895’de Denizli’de doğdu. Şair, edip, mutasavvıf ve muallimdi. Melami Tarikatı şeyhlerindendi.

Üstad Said Nursi’yi 1943 yılında Denizli’de tanıdıktan sonra tarikatı bırakıp Risale-i Nur’a talebe oldu. İslamköylü Hafız Ali gibi Üstadına bedel ölmek isteyen Hasan Feyzi ağabey 13 Kasım 1947 Çarşamba günü vefat etmiş ve Denizli Mezaristanına defnedilmiştir. Bediüzzaman, bu vefat haberi üzerine yazdığı taziye mektubunda ruhunda hissettiği vefatına karşı duyduğu teessürü şöylece ifade etmektedir: “Demek, ikinci bir ruhum hükmünde Hasan Feyzi, benim bedelime ölmüş ve ölüyor.”1  

Vefat yıldönümü dolayısıyla rahmete  vesile olması için Üstad hazretlerinin “Ben, bütün ömrümde, bu derece, bir vefattan bu kadar müteessir olup ağlamamıştım.” 2 şeklinde üzüntüsünü belirttiği  Hasan Feyzi ağabeyin çok kısa sürelik Nur talebeliğinde yaptıklarına bakalım.

Bu konuda, Risale-i Nur’un pek çok yerinde bahsi geçen Hasan Feyzi ağabeyin vefatından sonra Emirdağ Lahikasında  yayımlanmış birkaç tane lahika mektubu dikkat çekmektedir.

Emirdağ Lahikasında Hasan Feyzi ağabeyin vefatının Denizli’ye, Risale-i Nur dairesine ve bu memlekete ve âlem-i İslâm’a büyük bir zayiat olduğunu bahseden Üstad hazretleri, mektubun devamında yeğeni Abdurrahman’a benzettiği bu kahraman talebesinin bir kısım hususiyetlerini zikretmiştir. On senelik vazifeyi bir iki senede gördüler diye zikrettiği yeğeni Abdurrahman ve Hasan Feyzi hakkında ortak kanaatini; “Aynen biraderzadem Abdurrahman gibi, bir iki senede on sene kadar Nurlara kıymetli hizmet etti. ...On senelik vazifeyi bir iki senede gördüler.” şeklinde ifade etmiştir.3

 Denizli’nin ve Nur Dairesi için vefatının “büyük bir musibet” şeklinde beyan ettiği Hasan Feyzi ağabeyi, mezkür Emirdağ Lahikası’ndaki mektubunda bir çok vasfını şöyle sıralamıştır:

-Zülcenaheyn / iki kanatlı, iki yönlü, hem âlim, edib şair, hem de irşad eden bir mü’min, 

-Hakikî mü’min

-Müdakkik bir âlim 

-Yüksek bir edib /edebiyatçı

-Mekteplileri Nurlara sevk eden yüksek muallim / eğitici öğretmen,

-Tesirli bir vaiz

-Müderris / medrese, bir nevi üniversite hocası

-Mekteb-i fünunda mütefenninlik / Fen ilimlerine vakıf âlim

-Çok mekteplilere bir parlak numune-i iktida / uyulacak, tabi olunacak örnek şahsiyet 4

Zülfikar Mecmuasının sonuna ilhak edilen ehemmiyetli ve uzun mektubun takdiminde Üstad; “Mekteb-i fünunda ve ulûm-u İslâmiyede gayet müdakkik ve kıdemli muallim” şeklinde Hasan Feyzi ağabeyden bahsetmiştir.5

MANEVÎ ŞEHİD

Üstad Hazretleri, Denizli hapishanesinde kendi yerinde vefat eden Hafız Ali ağabeyle de irtibatlandırarark her ikisinin de manevi şehit olduklarını beyan etmiştir: “Hafız Ali ile beraber... Elbette mânevî  şehid hükmünde olmalarından, Meyve’nin On Birinci Meselesindeki ilm-i nahiv talebesinin kendini medresede bildiği gibi, Hafız Ali ile Nur hakikatlerinin müzakeresi ve vefat eden Nurcuların dairesinde meşgul olmalarını, merhamet-i İlâhiyeden kuvvetle ümitvarız. İnşaallah.” 6

Dipnotlar: 

1- Emirdağ Lahikası, 139. Mektup, s.220; 2- Age, s.220; 3- Age, s.219; 4- Age, s.219;  5- Zülfikar, s.492; 6- Emirdağ Lahikası, 140. Mektup s.223

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