Muhalefeti Meclise hapsetme planı

Malumunuz, bir süre önce Halk TV’ye de operasyon yapıldı ve kayyım atandı.

“Gerekçesi nedir” diye sormak anlamsızdı. Zira gerekçe arayan, “bulanıyor” denilen suyun akış yönünü bilmiyor demektir.

“Anayasa’nın ve İnsan Hakları Sözleşmelerinin basın özgürlüğüne dair açık hükümlerine rağmen bunlar nasıl oluyor” gibi naif sorular sormak da anlamsız. O aşamayı bu millet çoktan geçti. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını tutuklu yargılayanların ve yapacağı savunmanın duyulmasını istemeyenlerin hükümet edip hakimiyet kurduğu bir rejimde sorular daha kasvetli olmalı.

Demokrasilerde medya dördüncü kuvvettir. Ancak üç kuvvetin ayrı ayrı var olması gerektiğine inanmayanlar için dördüncü kuvvet diye bir şey de yoktur. Tek adam rejiminde tek kuvvet vardır ve o da Saray kuvvetidir.

O halde sadece “Bunlar neden oluyor, plan nedir?” demek gerekir.

Biz bu konuda şöyle düşünüyoruz:

Türkiye’de ve bölgemizde otokrasiyi yerleştirmek isteyenler Türkiye’deki muhalefeti Meclise toplayıp üzerine kapıyı kapatmak istiyorlar. Bu sebeple taktik olarak adım adım ve kuşatıcı bir model üzerinden gidiyorlar.

TBMM üyesi milletvekillerinin bir dokunulmazlığı var. Bu dokunulmazlığa -şimdilik- kitlesel olarak dokunulmuyor.

Böylece hem umurunda olan dünyaya “Türkiye’de demokrasicilik oyununun devam ettiği” söyleniyor ve hem de içeride muhalefet arzu edenlere “İşte Meclis açık, muhalefet de yerinde” denmiş oluyor.

Ama nihaî hedef Meclisin yürütme karşısındaki şeklî bağımsızlığını tamamen bitirmek. Savaş tamtamları ve savaşa hazırlık dedikoduları da bunun bir parçası.

Ancak Türkiye’de sivil toplum az da olsa var ve etki ve nüfuz sahibi.

Halk TV operasyonundan sadece 12 saat önce Erenköy Cemaatini yani Topbaş Grubu’nu temsil eden Hüdayi Vakfından, Fon Vurgunu vesilesiyle zehir zemberek açıklamalar yapılmıştı. Eleştiri okları doğrudan iktidara yönelikti.

Açıklamada yazılıp yayınlananlar doğru, gerekli ama gecikmiş. Birileri, haklı olarak, “Bu güne kadar nerelerdeydiniz” diye soracaktı ve sordu.

Bizce cevap belli: Demek ki bıçak kemiğe dayandı. Önemli olan kimin bıçağının hangi etleri sıyırıp hangi kemiğe dayandığı.

O cemaatle de ilişkili gibi görülen mali kaynak durumundaki ticari faaliyetleri yürütenler ile Saray adına yüzde onların yirmilerin tahsilatını yaptığı dedikoduları ayyuka çıkan ekip arasında, bundan bir süre önce, bir market zincirinin tedarik sistemi üzerinden çıktığı anlaşılan ihtilafı bağımsız medya yazmıştı.

Ancak meselenin bundan daha büyük olduğunu söyleyenler de var. Zira bu grubun yurt dışı hizmetleri ve bu hizmetleri yapabilmek için kurduğu tahmin edilen bazı bağlantılar, Sarayda artık birbirlerine karşı “taraf” haline gelen birilerinin Erdoğan sonrası için planladığı operasyonlara fayda da verebilir zarar da.

Biz meseleye sivil toplum yönünden bakıyoruz.

Devlet gücü karşısında hiç bir güç kaynağını meşru kabul etmeyen otokratik anlayış ile demokrasi karşı karşıya.

Herkes imtihanda. Susanlar kaybediyor. İmtihanın bu periyodu bittiğinde, vaktinde konuşmuş olanlar kazanacak.