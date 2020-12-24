DUYURU: Ölüm korkusu işlenecek

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, Şubat sayısında “Ölüm korkusu” konusunu ele alacak. Hastalıklarla birlikte ölüm ve ahiretin daha çok hatırlandığı şu günlerde, ölümün hakikî güzel yüzü anlatılacak.

Bu konudaki çalışmalarınızı 5 Ocak tarihine kadar aşağıdaki mail adresine gönderirseniz, değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca kapak dosyası dışında farklı konularda yapmış olduğunuz çalışmaların dergimize renk kattığını hatırlatır, özgün yazılarınızı da beklediğimizi bilmenizi isteriz. Mail: kubraornek@yeniasya.com.tr Bizim Aile Dergisinin internet sitesini incelemek için tıklayınız

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