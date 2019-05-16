Edebiyatçılar Konuşuyor

Ölüm duyguları uyandırır

• Duygularımızı yalnız ölümün uyandırdığına dikkat ettiniz mi? Bizden yeni ayrılmış dostlarımızı ne kadar severiz, değil mi? Ağızları toprakla dolup hiç konuşmaz olmuş hocalarımıza ne kadar hayranızdır. Saygı o zaman çok tabiî olarak gelir, belki de bütün hayatları boyunca bizden bekledikleri o saygı. Ama biliyor musunuz niçin ölülere karşı hep daha dürüst ve daha cömerdizdir? Sebebi basittir, onlara karşı bir yükümlülüğümüz yoktur. Hür bırakır bizi onlar, zamanımızı rahatça kullanabiliriz. Bizi bir şeye yükümlü kılarlarsa, belleğe yükümlü kılar onlar, bizimse belleğimiz zayıftır. Dostlarımızda sevdiğimiz, taze ölüdür, acılı ölü, heyecanımız, eninde sonunda kendimiz!”

Albert Camus

• Hissediyorum ölümün gençleştirici akışını, ve direniyorum fırtınalarının ortasında hayatın cesaretle.. Övgüler olsun sana ey sonsuz gece, övgüler sana, sonsuz uyku.

Novalis

• “Şiddetin gölgesine girdikçe, ölümün ‘yüzü belirginleştikçe’ her canlı için hayat saf bir lütuf halini alır. Hiç kimse hayatı yok edemez. Ölüm, hayatın yenilenmesinin şartıdır.”

G. Bataille