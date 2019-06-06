Hürmet, en güzel bayramı yaşatıyor

Bayramda sevdiklerinin yollarını gözleyen Huzurevi sakinleri, en güzel bayramın hürmetle yaşandığını söylüyor.

Bayram coşkusunu, 7’den 70’e herkes yaşıyor. Özellikle büyükler, evlât, torun ve sevdiklerinin gelmesiyle daha bir mutlu oluyor. Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi sakinleri de, bayram heyecanı yaşadılar. Meraklı gözlerle ziyaretçi bekleyen yaşlılar, sevdiklerinin gelmesini beklediler.

Yaşlılarımız en kıymetlilerimiz

Bayramda huzurevini ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlılarla çay içip sohbet etti ve şunları söyledi: "Bugün bayrama kavuştuk. Yaşlılarımız bizim için en kıymetlilerimiz. Bayramın ilk günü de ellerini öpmek, onların duâlarını almak için buradayız. Yaşlılara 'of' bile dememek gerektiğini öğreten medeniyet ve inancın temsilcileri olarak yaşlılarımızı her zaman ziyaret etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bediüzzaman, ihtiyarlara hürmete dâvet ediyor

İslâmiyetin, ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrettiğini söyleyen Bediüzzaman Said Nursî, hakikatlerle teselli veriyor: "Bana kanaat-i kat’iye verecek derecede tecrübeler vardır ki, nasıl çocukların aczlerine binaen, rahmet tarafından, rızıkları harika bir sûrette memeler musluklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor; öyle de, mâsumiyet kesb eden imanlı ihtiyarların rızıkları da bereket suretinde gönderiliyor. İşte, madem ihtiyarlıktaki zaaf ve acz, bu derece rahmet-i İlâhiyenin celbine medardır. Ve madem Kur’ân-ı Hakîm, “Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın ‘Öf’ bile deme, onları azarlama; onlara güzel söz söyle.

Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki: ‘Ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, Sen de onlara öylece merhamet buyur.’ (İsrâ Sûresi, 17:23-24) âyetiyle, beş cihetle gayet mucizâne bir surette ihtiyar peder ve valideye karşı hürmete ve şefkate evlâtları dâvet ediyor.” Lem'alar - Yirmi Altıncı Lem'a