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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Huzurevindeki kreş, yaşlılara moral veriyor

25 Temmuz 2019, Perşembe
İngiltere’nin başşehri Londra’da huzurevinin içinde açılan kreş, yaşlılara moral veriyor.

Londra’nın güneybatısında Clapham mahallesinde Nightingale Huzurevi, günde 30 çocuğun katıldığı kreşe ev sahipliği yapıyor. Aynı çatı altında huzurevi ve kreş ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Singapur ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde uygulanıyor. Yaşlıların yalnızlık hissini azaltmak ve çocukların yaşlılarla bir arada olmalarını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışma gösteriyor ki, yaşlılarla çocukların birbirlerine öğretecekleri çok şey var.

Yaşlılarla, çocukları buluşturan “yuva”

Wimbledon mahallesinde Apples and Honey isimli anaokulunun ikinci şubesi olarak açılan kreşle, yaşlılar ve çocuklar arasında giderek açılan nesil farkının kapatılması hedefleniyor. Bu fikrin sahibi anaokulunun müdürü Judith Ish-Horowicz, “Nightingale huzurevini düzenli olarak ziyaret ediyorduk. Birden burada bir alan açılması ve günlük temaslarda bulunma fikri çok mantıklı geldi” diyor.

Aileler, farklı nesillerle temas istiyor

Ish-Horowicz, “Mahallede yaşayan uluslar arası ailelerin çoğunun akrabaları ülke dışında. Büyükanne veya dedelerini göremiyorlar. Aileler de çocuklarının farklı nesillerle temasta olmalarını istiyor” diye ekliyor. Haftada yaklaşık 200 çocuğun gideceği anaokulunda 2 ila 5 yaşları arasındaki çocuklar ile huzurevinde yaşayan yaşlılar şarkı söyleme, yemek yapma, bahçeyle uğraşma ve öykü anlatma gibi faaliyetlere katılıyor. Çocuklar ve yaşlıların katıldığı ortak faaliyetler, anaokulunun müfredatında yer alıyor. Huzurevi sakinlerinin beşte biri yüz yaşının üzerinde. Yaş ortalaması ise 90. Bu sebepnle yaşlıların sağlık durumları da oluşturulacak programda göz önüne alınıyor.

Çocuklar, huzur evine renk katıyor

Demans ve engelli olan huzurevi sakinleri ise koku, ses, şarkılar ve dokularla ilgili faaliyetlere katılıyor. Daha aktif yaşlılar ise, hayvan besleme, bahçe işleri, sanat, yemek yapma, öykü ve anı anlatma gibi faaliyetlerde yer alıyor. Nightingale Huzurevi’ni yöneten hayır kurumu direktörü Susan Cohen, “Çocuklar ortalıkta koşuşurken havadaki değişikliği hissedebiliyorsunuz. Bu onları gerçekten çok mutlu etti. Moralleri değişti ve huzurevine hayat geldi” diyor. İngiltere’de ilk defa uygulanan bu proje sosyal hizmet uzmanları tarafından da yakından izleniyor. Kreş fikri huzurevinin sakinleri tarafından da büyük bir sevinçle karşılanıyor.

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