Kanada’da huzur evi ve yetimhaneler birleştirildi

Yapılan bu uygulama ile yaşlılar torun sahibi olup yalnızlık ve terk edilmiş duygusundan kurtuluyor.

Yetimler ise bir süre sonra dede ve nine sahibi olup aile kavramını öğreniyorlar. Yenimeram sitesinde yer alan habere göre, çocuklarla yaşlıların birbirlerine öğretecek çok fazla şeyi olduğunu dile getiren yetkililer konu ile ilgili oldukça iyi dönüşler aldıklarını kaydetti. Bütün dünyada uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan yetkililer bu sayede huzur evinde kalan yaşlılar ile çocukların yaşadığı değişikliği hissedebildiklerini kaydetti. Yetkililer, “Bu onları gerçekten çok mutlu etti. Moralleri değişti ve huzurevine hayat geldi” dedi.

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