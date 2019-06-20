“Kazandığım zenginliği götüremiyorum”

Kim Ne Demiş?

“En pahalı yatak nerede? En pahalı yatak hasta yatağıdır! Sizin için arabayı sürmesi amacıyla bir kişiyi şoför olarak kiralayabilirsiniz. Size para kazandırması için bir kişiyi istihdam edebilirsiniz. Ancak hastalığınızı sizin için taşıyacak kimseyi bulamazsınız.

Kaybolduğu zaman asla, ama asla bulunamayacak tek şey nedir? Hayattır.

Peki bir insanın ameliyathaneye girdiğinde o ana kadar okumayı bitirmiş olması gereken kitap hangisidir? “Sağlıklı Hayat” kitabıdır. O kitabı fena ıskalamışım. Zaman içinde, perdeler aşağıya inince yüzleşiyoruz. Ailenizin, eşinizin ve dostlarınızın sevgilerine değer verin. Kendinize iyi bakın. Diğer insanlara şefkat gösterin. Allah hepimize zenginliğin oluşturduğu illüzyonu değil, herkesin kalbindeki sevgiyi hissedebilmemiz için duygular verdi. Kazandığım zenginliği ve varlığı birlikte götüremiyorum. Birlikte götürebildiğim tek şey sevginin oluşturduğu hatıralarım.”

Steve Jobs (Apple firmasının kurucusu)