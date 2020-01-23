Kimsesiz yaşlılara telefon hizmeti

Almanya’da kendini yalnız ya da dışlanmış hisseden kimsesiz yaşlılara manevÎ destek için kurulan telefon hattına tatilde bin 500 telefon geldi.

Berlin’de yalnız yaşayan yaşlılara hizmet veren Silbertnetz Derneği, tatil döneminde kendilerine bin 500 telefon geldiğini açıkladı. DW’de yer alan habere göre, dernek Almanya genelinden yalnızların en çok akşamları kendilerini aradığını açıkladı. En uzun görüşmelerin gece yarısı yapıldığı ve bunların bazen bir saat ve üzerine çıktığı belirtildi.

Konuşarak rahatlıyorlar

Yalnız yaşayan bazı yaşlıların birden fazla kez derneği aradığı açıklandı. Derneğe göre, arayanların büyük çoğunluğu 60 yaşın üzerinde ve yüzde 85’i yalnız yaşıyor.

Birçok kişinin kendisini yalnız hissettiği ve sadece biriyle konuşmak, dertleşmek amacıyla bu telefon hattını aradığı açıklandı. Meselâ 94 yaşında bir kadının kendisiyle ilişkisini kesen oğlunu özlediğini söylemek için derneği aradığı belirtildi. Böylece psikolojik olarak kendilerini rahatlatıyorlar.

20 kişi gönüllü çalışıyor

Berlin’deki Hümanist Derneği’yle işbirliği içinde olan Silbernetz Derneği, yalnız ve dışlanmış yaşlılara manevî destek için telefon hizmeti veriyor. Bu telefon hattında 13 çalışanın yanı sıra üç stajyer ve 20 gönüllü görev yapıyor. Telefon hattı yalnız yaşayan yaşlılara tatil dönemlerinde 24 saat telefon hizmeti veriyor. Telefon hattına diğer günlerde ise 08:00-22:00 saatlerinde ulaşılabiliyor.