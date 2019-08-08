Kutlu varış

Bu fani hayat sona ermeden, Hakk’ın divanına varalım gönül, Ölüm rüzgârları bize esmeden, Dostun divanına gidelim gönül. Yağmur gibi tane tane akarak, Yüce Cemâline aşkla bakarak, Şimşek olup kör şeytana çakarak, Açılın ey yollar Hakk’a varalım. Neye yarar ki bu hayat onsuz, Kadri pek yücedir Rahmeti sonsuz, Adı dillerden düşmez kuşkusuz, Açılın ey yollar Hakk’a varalım. Kalben tasdik eylemişiz fermanı, Odur dertlerimizin gerçek dermanı, Şevkle okuyarak yüce Kur’ân’ı, Açılın ey yollar Hakk’a varalım. Bu yoldan gitti kırklar erenler, Her türlü meşakkate göğüs gerenler, Serden geçip Hak için can verenler, Açılın ey kapılar Hakk’a varalım. Yıldız gibi kayarak ta yüceden, Işık gibi süzülerek geceden, Her dilden seslenerek heceden, Açılın ey kapılar Hakk’a varalım. M. Hanifi Örnek

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