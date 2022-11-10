Okumanın ahirete faydası olmalı

Türkiye’de okuma oranlarının çok düşük seviyelerde olduğuna dikkat çeken Yazar Sinan Konuk, okumanın bir gayesinin, hedefinin olması gerektiğini ifade ediyor.

Okumanın insana, kendisini geliştirmede ve bakış açısını genişletmede yardımcı olacağını belirten Konuk, okumanın insanın hayatını güzelleştirdiğini vurguladı.

Yazar Konuk, “Herkesin bir açıdan baktığı bir meseleye çok okuyan, çok araştıran bir insan 4-5 farklı açıdan bakabilir. Diğer taraftan ise okumak insana empati yapma özelliği kazandırır. Karşıdaki insanın durumu nedir? Kendisini karşıdaki insanın yerine koyar ve hal ve hareketlerini ona göre düzenler. Artık hayatı daha da güzelleşir. Çünkü insan okudukça, araştırdıkça ve öğrendikçe bakış açısı geliştiğinden bazı insanların kızdığı meselelere kızmaz hale gelir. Bazı insanlar için sorun, problem olan şeyler; onun için herhangi bir sorun olmayabilir. Kitap okuyan kişinin kelime dağarcığı, kendini ifade etme özelliği daha fazla gelişir. Kitap okuyan insanlara dikkat edin pratik zekâlıdırlar ve hızlı düşünen, hızlı hareket eden, hızlı karar verebilen insanlardır; onların problem çözme konusunda becerileri çok yüksektir ve hayal dünyaları biraz daha geniştir. Çünkü insan bilmediği şeyi düşünemez, düşünemediği şeyi hayal edemez, hayal etmediği şeyi de elde edemez” ifadelerini kullandı.

Okumanın bir maksadı, bir gayesi ve bir hedefi olmalı

“Fen, biyoloji, fizik, kimya, sosyoloji, psikoloji okuyalım; ne okursak okuyalım, okumamızın başına serlevha edeceğimiz bir cümle var: ‘Yaradan Rabbinin adıyla oku.’ Bütün okumalar ancak böyle fayda verebilir.” diyen Sinan Konuk, “Bu aslında bize şunu gösteriyor; okumanın bir amacının, bir gayesinin, bir hedefinin olduğunun gerçeğidir. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’ın adına, Allah’ın adıyla yapılan bir okuma insana fayda verir. Diğer türlü ise insan okur, öğrenir, bilir, kendini geliştirir fakat bu okumaların faydası buradadır. Diğer tarafta ahirette ise ona bir faydası yoktur o okumaların” diye konuştu.