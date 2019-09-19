Ölüm, kime huzur verir?

Avustralya’da yapılan bir Adlî Tıp Araştırması, ölülerin temenni edilenin aksine ‘huzur içinde’ uyumadığını söyledi. Dünyada doğru bir hayat geçirmeyenlerin, ahirette huzur bulamayacağı anlaşıldı.

Avustralya’da yapılan bir Adlî Tıp Araştırması, ölülerin temenni edilenin aksine ‘huzur içinde’ uyumadığını ortaya koydu. Bir ‘ceset çiftliğinde’ hızlandırılmış kameralarla yapılan çekimler, ölü beden kurur ve çürürken uzuvların hareket ettiğini gösterdi. ‘Ceset çiftliği’ diye tabir edilen ve 70 ölü beden üzerinde inceleme yapan Avustralya Tafonomi Deneysel Araştırma Tesisi’nde (AFTER) kurulan hızlandırılmış kameralar, ölümün üzerinden bir yıldan uzun süre geçtiğinde bile bedenlerin hareket ettiğini belirledi. Sputnik’te yer alan habere göre, hızlandırılmış kameralar 17 aydan uzun süre her 30 dakikada bir ölü bedenlerin fotoğraflarını çekti. Bunun özellikle dedektifler ve pataloglar için önemli bir keşif olduğu belirtildi.

Bağ dokusu kurudukça hareket oluyor

Araştırmayla ilgili ‘Forensic Science International: Synergy’ dergisinde bir makale de yayımlayan Araştırmacı Alyson Wilson, bu hareketlerin, bağ dokusu kururken vücudun küçülüp büzüşmesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti. Newcastle Üniversitesi’nden adlî tıp antropoloğu Dr. Xanthe Mallett, “Ölünün ne kadar hareketli olduğunu görmek bence insanları şaşırtacak, ben gördüğümde hayretler içinde kaldım, hele de kolların bu kadar çok oynamasına ağzım açık kaldı” dedi. Üç yıl önce Sydney’de gizli bir yerde kurulan AFTER, çeşitli suç mahallî senaryolarını tekrarlamak için değişik şartlar altında ölü bedenlerin bozuşup dağılmasını inceliyor.

Ya Cennet bahçesi, ya Cehennem çukuru

Gerçek boyutuna baktığımızda, ölüm ile dünya arasında bağlantı vardır. Kişi dünyada nasıl bir hayat geçirirse kabir hayatı da, ahireti de o güzellikte olacaktır.

Nitekim hadiste rivayet ediliyor: “Kabir, ya Cennet bahçelerinden bir bahçe yahut Cehennem çukurlarından bir çukurdur.”(bk. Tirmizî, Kıyamet, 26.) İnsanların kabirde Nekir ve Münker adında iki melek tarafından sorguya çekilecekleri sabittir. Dolayısıyla bu hesaba hazır olmayanlar, tabiî ki huzuru tam manasıyla alamayacaklardır. Öldükten sonra huzura kavuşmak ya da huzursuz bir hayata geçiş yapmak bizim elimizde. İman ile ölen ve bu mizanda sevapları günahlarından ağır gelenler, kabir hayatını huzurlu bir şekilde geçirip ebedî saadet menzili olan Cennete sevk edilirler. Küfür üzere ölenler, zerre huzur görmeden Allah’ın azap diyarı olan Cehenneme giderler. Bu adaletin ta kendisidir. İmtihan meydanı olan Dünyada yaptıklarımızla, huzurlu bir ölüme ve ahirete kavuşacağız.

HABER: KÜBRA ÖRNEK

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