Yaşlı nüfusun çok olduğu Japonya’da ‘yalnız ölüm’ler büyük bir toplumsal sorun haline gelmiş durumda. Yalnız ölüm temizleyicileri ise bu sorunla mücadele etmek için alınan bir tedbir.

ÇEVİRİ HABER: MERVE İRİYARI

Japonya son yıllarda teknoloji alanında gösterdiği büyük başarıdan dolayı çok dikkat çeken ve turistik açıdan çok merak edilen bir ülke. Bu güzel imajının arkasında Japonlar yalnızlıkları ile yıllardır mücadele etmeye çalışıyor. Yaşlı nüfusun çok büyük bir oranı oluşturduğu görülen ülkede, yalnız ölümler önemli toplumsal bir sorun.

İnsanlara değer veriyorlar

Kodokushi, yalnız ölüm vak’alarına verilen isim. Eceli ile ya da bir kaza sonucunda evinde vefat eden bir kişinin ölümü uzun süre fark edilmeyebiliyor. Bilhassa ailesi olmayan ya da ailesinin arayıp sormadığı yaşlı insanlar. Bu yüzden çok sıkıntı çeken Japonlar, bu vak’alar ile ilgili sürekli yaşlı insanları denetlemeye başlamışlar. Ve bu ölümlerin gerisinde iyi anıların oluşması için bir kurum bile kurulmuş: “Yalnız Ölüm Temizleyicileri” Ceset alındıktan sonra evi temizlemek ve törenle ruhunu uğurladıktan sonra evi tekrar kullanılabilir bir şekle getiren bu kişilerin çoğu, gönüllü olarak bu işi yapabiliyor. Çünkü her insanın değerli olduğuna ve bu değerin özellikle ölüm töreni ile verilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

*https://www.youtube.com/watch?v=W3-cPmkxx-c