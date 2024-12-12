"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Dünya siyasetine yüksekten bakmak

Ahmet BATTAL
12 Aralık 2024, Perşembe
Makul müminin ülke siyasetine bakış açısı, siyasî garazlardan mualla ve müberra bir makamdan bakıştır ve gidişata-yapabildiği kadar-müsbet yön vermek şeklindedir:

Zira “Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkârâne telâkkiyatlarından müberrâ ve sâfi olan bir makamda” verilen ders ve gösterilen nur şeytandan başka kimseyi ürkütmez, yarasadan başka kimseyi korkutmaz.  

Aynı kaide, dünya siyaseti açısından da önemli ölçüde aynen geçerlidir.  

*

Önce temel alarmlar:

1. Ülke siyasetinde olduğu gibi dünya siyasetinde de cereyanlar, paktlar ve kutuplar vardır. Bunları hissedip görmek için ihtisas ve basiret, tesirinden uzak kalmak için de ilkelere sadakat ve dirayet gerekir.  

2. Aldatmakla iş gören zındıka komiteleri sadece bizde değil, tüm dünyada vardır ve tesirini her yerde gösterir. Bu sebeple bilhassa nifaka ve ancak münafıkların işine yarayan türden istihbarat “oyun”larına karşı uyanık olmak gerekir.

3. Zalimlerin satranç oyunları iç siyasette de vardır, ama bilhassa dünya siyasetinde kendisini net şekilde gösterir. Bilhassa silâh ticaretine ve onu finanse eden küresel finans şebekesine dikkat etmek gerekir.  

(Zaten satranç zalimce bir oyundur. Zira şah için piyondan başlanarak her şey feda edilir. Oyundaki her bir taraf, taşlara ve hamlelere kendi şahça gözünden bakar. Fil de at da araçtır, piyon zaten piyondur. Allah bizleri her türden ve her dinden zalimlere alet-i lâyeş’ur ve piyon olmaktan muhafaza etsin.)  

4. İman, hayat ve şeriat basamakları, dünya ölçeğinde de; iman, ahlâk ve hukuk (hürriyet) olarak kendisini gösterir.  

*

Şimdi temel prensipler:

1. Hakiki mümin dünyayı ahireti için yaşar. İnsanların kendi iradesiyle iman dairesine girmesi için çalışır. Bunun için de hakiki hürriyet ve küresel barış ortamının gerekli olduğuna inanır.

2. Hakiki mümin millî devletlere ve vatan kavramına sadece imanın ve şeairin bir muhafız olarak bakar.

3. Hakiki mümin İslâm Dünyası’nın daha fazla bölünüp parçalanmasına razı olmaz. Aksine birleşmeyi yani İttihad-ı İslam’ı hedef ve gaye olarak bilir. Bu birleşme elbette öncelikle mümin ve muvahhid kalplerin ittihadıdır. Ancak bu olduktan sonra cemaatlerin, mezheplerin, kabile, aşiret ve milletlerin ve son olarak da devletlerin ittihadı gelir, gelebilir.

3. Hakiki ve samimi mümin, “İslâm Ülkesi”nin tek olması gerektiğini ve ülkeler arasındaki sınırların önce geçirgen olması ve sonra tamamen kaldırılması gerektiğini bilir.

4. Her mümin ittifak ve ittihad için halkın iradesinin kıymetine değer verir. Bu anlamda çok taraflılık esası üzerinden müzakere kültürüne, meşveret ve şuraya, demokratik kurum ve kuralların gerekliliğine inanır.  

*

Bu açıdan bakıldığında ümit için sebep çoktur. Önümüzde örnekler vardır.  

İslâm Dünyası için değer yargıları ve organizasyon yapısı itibariyle Avrupa Birliği örnektir. (Ayrıca bilhassa eyaletlerden devlete dönüşerek kuruluş biçimi itibariyle ABD de örnektir).  

Zira AB’de de bir siyaset ve diplomasi vardır, ama piyonu ve hatta veziri feda eden bir zalim satranç oyunu yoktur. İki dünya savaşından aldıkları ders onlara kâfi gelmiş görünmektedir.  

Bu sebeple Avrupa’nın görevi biten siyasetçisi de bürokratı da sadece “oyundan çıkmakta”dır. Üstelik o bu oyuna rızasıyla girmiş ve vakti geldiğinde rızasıyla çıkmış olmaktadır. Bu oralarda bir “zayiat” değildir. Kimse vazgeçilmez değildir. Kimse şah ya da padişah değildir.  

Bu sebeple İslâm dünyasında diktatörlüklerin yıkılması elzemdir ve faydalıdır, ama yerine başka daha kuvvetli diktatörlükler kurulmamak kaydıyla.  

Bir de Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi’nin temsil ettiği cemaatlerin dinsizlik ve materyalizme karşı ittifakına katkı vermek şartıyla.

Özetle: Hakiki ve samimi mümin uyanıktır. İnanır ki Asya’nın bahtının miftahı (anahtarı) da -aynen Avrupa’nın olduğu gibi- meşveret ve şûradır.

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması gündemde

    Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler

    İsrail, Suriye topraklarında 2 köyü daha işgal etti

    ‘Asgari ücret enflasyonun nedeni değil, çözümün parçası’

    Protestocu gençlerden suç duyurusu

    Asgari ücretli yılda bir altın kaybetti

    Rötarlı uçuşa tazminat ödenmesi kararı
    📷

    İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

    Maduro'dan "iç savaş" uyarısı

    Meta'ya "çocuk hesapları" cezası

    Güney Kore polisi Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

    NYT: İsrail, Suriye’nin güneyinde ilerliyor - ABD: Geçici işgal

    Suriye birçok bilinmeyenle karşı karşıya

    Türkiye’de bir sorun olduğunu gösteriyor

    AYM kamulaştırmadaki faiz hükmünü iptal etti

    İktidar üreticiyi değil sanayiciyi destekledi

    Suriyeliler dönüyor

    HGS'nin hacklenmesine ilişkin PTT'den açıklama

    Suriye’de Esad sonrası merak konusu

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Suriye’de “Amerikan-İsrail projesi”
    Süleyman KÖSMENE

    Rüya hacda sükût etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Radikal gelişmelerde iç-dış faktörler
    Sebahattin YAŞAR

    Sizi tanımamıza yardımcı oldunuz, teşekkürler!
    Ahmet BATTAL

    Dünya siyasetine yüksekten bakmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İmam hatiplerdeki dert
    İbrahim Günaydın

    Sabit ibni Kays’ın “Ben Cehennemliğim” demesine sebep olan ayet
    Genel

    Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler
    Ali Rıza AYDIN

    Hor görme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.