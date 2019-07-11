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11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Horozlanan tavuklara dik durmak

Ahmet BATTAL
11 Temmuz 2019, Perşembe
Fıkrayı daha önce de anlattık:

Adamın biri her nasılsa kendisini mısır tanesi zannetmeye başlamış. 

Akıl hastanesinde uzun süre tedavi olmuş. Son muayenede doktor sormuş: “Tamam mı? Artık inandın mı darı değil insan olduğuna? Tamamsa seni topluma salma vakti gelmiş demektir. Ne dersin?” 

Adam cevap vermiş: “Tamam, ben inandım mısır tanesi olmadığıma. Ama dışardaki tavukların bunu bilip bilmediğinden emin değilim. Yalvarırım beni buradan çıkarmayın Doktor Bey!”

15 Temmuz sonrasında iyice yaygınlaşan hak ihlâlleri milletin neredeyse yarısını paranoyak yaptı. Millet kendisini açık hava tımarhanesinde mutlu sayar oldu. 

“Filanca bile ‘…öcü’ şüphelisi ise acaba ben ne zaman ‘…öcü’ sayılacağım? Acaba terörist avı iddiasıyla benim kapıma ne zaman gelirler? Acaba bana ne zaman çağrı kâğıdı gelir?” soruları, fıkradaki gibi, insanların paranoyaklaşmasına sebep oldu. 

Ama 23 Haziran seçim sonuçları ile birlikte hava değişti. Rüzgâr döndü. 

Şimdi yapılması gereken nedir?

Adalet istemek. 

Bunu sadece adliyeden beklememek.

Kamuoyunu da harekete geçirmek. 

Tanıdığımız hukukçulara fıkrayı anlatıp “yeter artık” demek. 

Sosyal medyayı aktif kullanmak.

Bu meseleyi sahiplenen az sayıda milletvekilini bizzat ziyaret edip desteklemek. 

Diğer milletvekillerini de ziyaret edip “ben filanca milletvekilini şu sebeple ziyaret ettim, siz de bu işe sahip çıkmalıydınız, en azından bundan sonra sahip çıkın, gidişattan haberiniz olsun, sesiniz çıksın” demek.  

Bu konuda yazan az sayıda gazeteciyi desteklemek ve yeni malzemelerle beslemek. 

Evet, kendisini darı sanma korkusu bulaşıcıdır.

Ama milleti darı yerine koyanlara “artık sizin ‘horozlanan tavuklar’ olmadığınızı da kendimin darı olmadığını da çok iyi biliyorum, çekil önümden” deme cesareti de bulaşıcıdır. 

Şimdi masumlar için cesaret bulaştırma zamanı. 

Ama suçluların cezalandırılmasına itiraz etmeden. Suyu bulandırmadan. Yanlışı doğruya katmadan. 15 Temmuz ihanetinin görünen yüzünü bile inkâra kalkmadan.

Kimin masum olduğu bellidir: Suç işlediği kesinleşmemiş herkes masumdur. 

Kimin terörist olduğu, ne yaparak suç işlemiş olduğu da aynı şekilde bellidir. 

Rahat olun. Çıkın dışarı. Dışarıda hayat var. Siz darı değilsiniz. 

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