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1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İslam, teslim ve temsil-2

Ahmet BATTAL
01 Aralık 2021, Çarşamba
İslâm’ın önündeki en önemli engelin “temsil problemi” olduğuna dün işaret ettik. Devam edelim:

Dinler ile ideolojiler arasında bu yönden önemli bir fark vardır. İdeolojilerin kurucuları bile temsil rolü üstlenmez. Bir sistematik fikrin hayata yansıyan kısmı kurucusu için bile oldukça zayıftır. İdeolojiler açısından önemli olan, o fikri beslemek ve savunmaktır.

Oysa dinlerde mesele sadece fikir ve inanç değildir. İşin içinde aynı zamanda pratikler de vardır ve dolayısıyla bu pratiklere riayet açısından “temsil” kavramı öne çıkar.  

İslâm’ı en iyi temsil etmiş olan kimdir?

Elbette o dini tebliğ etmiş olan Hazreti Muhammed (asm) aynı zamanda en iyi teslim ve temsili de bizzat göstermiştir. O “yüz üzerinden yüz” alır. Ve “yüz üzerinden yüz”ü ancak o alır.  

Bu durum önceki dinler için de geçerlidir: 

Hıristiyanlığın ahlâk sistemini en iyi Hazreti İsa yaşamıştır. 

Museviliğin ahlâk ve şeriatını en iyi ve en doğru Hazreti Musa yaşamıştır… Örnekler çoğaltılabilir. 

Ama asıl soru şudur: Günümüzde İslâm’ı en iyi temsil etmekte olan ve en iyi temsil edecek olan kimdir?

Akla gelen birinci cevap; “resmî hocalar”dır. 

Hâlbuki resmiyet samimiyete zıttır. Resmî hocaların dinî açıdan en büyük riski, “siyasetçilerin etkisinde kaldıkları” fikri ve eleştirisidir. Bu risk onların temsilini problemli hale getirir. 

Çare Diyanet’i özerkleştirmek ve böylece siyasetin tasallutundan kurtarmaktır.  

(AKP’nin başka birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 20 sene önce iktidar olurken verdiği sözü zaman içinde unutup yutması ve samimî dindar milleti uyutması hususu, dinin siyasete alet edilmesi bahsinde kayda değer bir çelişkidir.)

Bu mahzurlar kabul edilince bu kere akla gelen ikinci cevap “sivil hoca”lardır. 

Ama hem ülkemizde ve hem de diğer İslâm ülkelerinde yaşanmış örnekler de gösteriyor ki pohpohlanıp şişirilen ve balona döndürülen sivil hocalar küçük bir iğne darbesi ile patlatılıp söndürülüveriyorlar. 

Bu da dindar milletin moralini bozuyor, din hizmetinde motivasyonu kırıyor, dini müdafaayı zorlaştırıyor. Çare nedir? 

Çare, dini temsil görevini “kişi”lerin üstlenmesini engellemektir. 

Çare günahkârlardan oluşan ve bu çağın bir özelliği olarak kusurları, günahları ve hataları kolaylıkla ortaya dökülüp saçılabilen ve abartılarla süslenebilen “karizmatik (kerametli) kişi”leri geri plana çekmek ve hatta tümüyle devreden çıkarabilmektir.

İşte bu sebeple siyasetten ticarete, sivil toplumdan devlete her konuda ve her alanda, ama bilhassa din hizmetinde “zaman şahıs ve şahsiyet zamanı değil, zaman mütesanit heyetler ve cemaat zamanıdır”. 

Yeter ki o cemaat “aklını birilerinin cebine koyanlar cemaati” olmasın. 

Bu sebeple, dün de yazdığımız gibi, “kitap ve prensip merkezli bir hareket olan Nurculuk bu konuda açıkça farklı ve hatta diğerlerine zıt bir kulvarda gitmektedir. 

Zira Nurculukta aklını bir kişiye teslim ve bir kişiye kayıtsız şartsız itaat yasaktır.” 

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