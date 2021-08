Bir zamanlar bir ülkede…

Kralın gazetecileri varmış.

Hepsi kral için iki atar üç tutarmış.

Halkı uyutur ve beynini sirkeyle yutarmış.

Kral onları saraya çağırır ve canlı gelmelerini istermiş.

Zira kral pek de canlı durmazmış.

Televizyoncularını da saraya çağırır ve “diri gibi çekin bizi” diye emir verirmiş.

Çekimciler gazetecilerin krala ne soracağını da kralın o soruya ne cevap vereceğini de iyi bilirlermiş.

Basiretlilermiş yani.

Hatta soruları ve cevapları prontır denilen icada yükleyip hem gazetecilerin ve hem de Kralın gözüne gözüne sokarlarmış.

Ama yine de kral zaman zaman tökezlermiş.

İmdada gazetecileri yetişirmiş.

Bazen sufle verirlermiş.

Bazen kralın yerine geçip kralcık oluverirlermiş. Hatta bir seferinde sarayda öğlen vakti canlı canlı iftar etmişler.

Ama galiba pencerelerin perdelerini iyi kapatamamışlar ki dışarıdan ışık sızmış ve izleyenlerin kafası bu iftarın akşam mı gündüz mü olduğu konusunda hayli karışmış.

Gerçi kralın gazetecilerinin kralı durumu kralın tebasına açıklamış.

“Sufle vermek gibi bir durum yok, rahat olun, rejimi yıkmaya çalışanlara prim vermeyin” demiş. Diğerleri de “Kralımız soruları önceden bilmiyordu, ama vereceği cevapları önceden biliyordu. Zira onun her soruya bir cevabı var. Hatta her yanlış soruya bile mutlaka doğru bir cevabı var. O bizim kralımız, o bizim her şeyimiz. Biz de onun her şeyiyiz.” demişler.

Hatta kralın gazetecilerinin kralı “Kralımız teknik altyapıyı çok iyi bilir ve kullanır. Zaten ezbere bildiği bilgileri hatırlamak için prontırdan okumasına gerek yok. Keşke kralı sevmeyenler de prontır kullansa da memleket faydalansa.” demiş.

Bu yüzden ihtiyacı karşılamak için bu günlerde TPGG (Türkiye’nin Prontırı Girişim Grubu) kurulacakmış.

Seri olarak elektrikli prontır üretilip satışa çıkarılacakmış.

İmalatın başına da prontırcızadelerden Alyazmalı atanacakmış.

Ama prontırcızade olayım derken prontırcızede olma ihtimali de kendisini ciddî ciddî düşündürüyormuş.

Bu günlerde dananın kuyruğu kopacak kadar incelmiş ve şov yakınlaşmış.

Ne de olsa kral ve avanesi gidici gibi görünüyormuş.

Kralın gazetecileri ve kralın gazetecilerinin kralları da elbette.

Onlar erememiş muradına, ama …