"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Muktedir AKP’nin 18 yılı

Ahmet BATTAL
07 Kasım 2020, Cumartesi
On sekiz senedir iktidarda olan AKP’nin nerden başlayıp nereye geldiğine bakalım.

-Adalet ve kalkınma arzusu ve hayaliyle bir araya gelmiş olan, ama şimdi her biri bir tarafa dağılmış olan ve üstelik AK trollerden her gün “hain” damgası yiyen bir kurucu çekirdek kadro.

-Savrulmuş, dışlanmış ve hatta çoğu suçlanmış bir kurucular kurulu.

-Sürekli düşman değiştirmiş ve artık dostluğuna da güvenilemez hale gelmiş bir lider. 

-Kendi tarihçesinin arşivini tutmaktan mahrum bir parti bürokrasisi.

-Siyasî heyecanını tek bir lidere indirgemiş bir gönüllüler kitlesi.

-Halkın içine çıkmaktan çekinir olmuş bir taşra kadrosu.

-Fikrî istikametini kaybetmiş ve şaşkınlıktan yazamaz hale gelmiş bir entelektüel çevre.

On sekiz senedir iktidarda olan AKP’nin nerden başlayıp memleketi nereye getirdiğine de bakalım.

-Yargıda partili mahkemeler imajı.

-Toplumda bölünmüşlük duygusu.

-“Kemalist’miş gibi” yapmayı dayatan ideolojik bir anayasayla devam mecburiyeti.

-Adeta kral haline gelen bir istihbarat ve güvenlik bürokrasisi.

-Önce devlete çağırılan ve sonra devletçe biçilip harcanan dindar kadrolar. 

-Fırsatını bulunca yurt dışına gitmeye ve dönmemeye hevesli bir gençlik.  

-Ötekileştirilmiş ve parçalanmış bir muhalefet. 

-Ümidini kaybetmiş milyonlar. 

-Dinden uzaklaştırılmış bir millet.

Bu neticenin sebebi:

-Dini siyasete alet etmekten çekinmeyen bir liderci kadro.

-Liderciliği demokrasi zanneden ve sürekli yenilenen bir ekip.

-Denetimsiz bir bürokrasi. 

-Zikzaklar çizen bir dış politika.

-Liyakatsiz ellerdeki ekonomi yönetimi. 

-AB hedefinden uzaklaşan milliyetçi bir Türkiye. 

Yapılan güzel şeyleri elbette görmezden gelmeyeceğiz ve terazinin bir kefesine koyacağız. Ama terazinin öbür kefesi bu kadar ağırlık taşımaktayken güzelliklere vereceğimiz ağırlık değeri ne olabilir ki? 

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de tansiyon yükseliyor: Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

    Biden ve Trump'tan son açıklamalar

    Azerbaycan tüm cephe boyunca operasyonlarını sürdürüyor

    TCMB Başkanı Uysal görevinden alındı, yerine Ağbal atandı

    En büyük risk 'gecekondu apartmanlar'

    Çiftçi tarladan çıkıyor

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor

    İzmir'de vefat edenler için Güney Afrika'da gıyabi cenaze namazı kılındı

    ABD'de gözler 6 kritik eyalette

    ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

    Gazze'den acil yardım çağrısı

    Türkiye'de 2 bin 436 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    'Orantısız cezalar esnafı çok zorluyor'

    AB, Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl daha uzatacak

    İzmir'de uzaktan eğitim 1 hafta daha uzatıldı

    Biden: Demokrasi sabır gerektirir

    Joe Biden, Pensilvanya'da öne geçti

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Teröre ve İslamofobiye karşı Müslüman-Hıristiyan ittifakı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Mücedditlik halkası Bediüzzaman Hazretleri’yle son bulmuştur
    Yasemin YAŞAR

    BEŞ HARFLİLER
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sayı, başarı, sonuç” odaklı mı?
    Genel

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı
    Faruk ÇAKIR

    Neleri kaybettik?
    Risale-i Nur'dan

    Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir
    Genel

    Çiftçi tarladan çıkıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.