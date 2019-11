Örgüt ve Terör Örgütü farkı meselesi -1

“FETÖ dâvâları”ndaki yanlış yaklaşımın bütün meşrû cemaatleri töhmet altına soktuğunu ve risk altında bıraktığını, bugünkü sosyal korkunun da bundan kaynaklandığını üç senedir yazıyoruz.

Terör örgütü üyeliği suçu için “cemaat mensubiyeti ya da sempatizanlığı” delillerinin yeterli olmadığını, cezalandırma için üye olunan örgütün suç örgütü olduğunu bilme halinin ve bu suça ortak olma kastının ispat edilmesi gerektiğini de hep yazdık.

Nihayet -kısmen de olsa- bu bakış açısına geçiliyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2019/4810 sayılı kararı “FETÖ üyeliği” suçundan ceza verilebilmesi için aranması gereken kriterler konusunda bir parça netlik ve biraz da iyileşme sağladı.

Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tesbit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir.

Yukarıdaki son iki cümle ile kanundaki ayrım tekrar ediliyor: “Üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” ve “üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçları ile “örgüt üyeliği suçu” ayırt ediliyor. Bu tamam.

Ama dikkat edilirse kararın buraya kadarki kısmında “suç örgütü” ve “meşrû örgüt” ayrımı olmaksızın alelıtlak örgütten bahsediliyor ve ardından sanki her örgüt suç örgütü imiş gibi toptancı bir bakışla suç örgütü meselesi devreye sokuluyor.

Ayrıca yukarıdaki son cümlede geçen “her türlü talimat”ın “suç içerenler de dahil” her türlü talimat mı yoksa “hiç suç içermese bile her türlü talimat” mı olduğu belli değil. Diğer ifadeyle son zamanlarda çok kullanılan ifadeyle, bir lidere ya da bir şeyhe, her ne demekse “körü körüne” bağlı olan ve “o ne derse yaparım” diyenler de “suç da olsa yaparım” deyip demediğine bakılmaksızın bu kapsamda mı? Belli değil.

Karar devam ediyor:

Silâhlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir.

Bu son cümle ile aslında çelişkiler ve itiraflar başlıyor. “Ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçlar”ın failleri örgüt üyesi olabilir!

Bu aşamada kararı yazanlara sormak gerekiyor. Cemaat bağlantısını gösteren delillerin hangisi tek başına “suç”tur?

Cevabını herkes biliyor. “FETÖ üyeliği delilleri” olarak sayılan tutum ve eylemlerin (Bylock kullanmak suretiyle haberleşmek dahil) hiç biri!

O zaman şunu da sormak lâzım: Bu bağlantı delillerinden biri-ikisi suç değilse beşi-onu birleşince neden suç olsun ya da suçluluğu göstersin ki?

Karar bu soruyu pas geçiyor.

Yarın devam edelim…