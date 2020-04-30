"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Özerk Diyanet İşleri Başkanlığı

Ahmet BATTAL
30 Nisan 2020, Perşembe
Mübarek Ramazan günü şeytan taşlamakla meşgul olmak iyi değil, ama “ahlâksızlığa kim ne yapsın” fırtınası sürüyor. Biz de yön vermeliyiz.

“Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdirden anlamayanın hakkı kötektir” denmiştir.

Nasihat, ikaz ve tekdir sivil alanın işidir. Hem sıralama ve hem de yetki ve sorumluluk tesbiti önemlidir. 

Nasihatin ve tekdirin asıl yetkilisi fertlerdir ve sosyal yapılardır. Sosyal dinamikler içinde en önemlisi de elbette camiler ve diğer dinî kurumlardır. 

Fakat camiler devletin değildir. Camilerin ve cami cemaatinin ferdin ve toplumun ahlâkını nasıl yönlendireceği ve koruyacağı hususu da devletin işi değildir. 

Ama ahlâksızlıkla mücadele etmek sadece sivil toplumun işi değil ve olamaz. Yerinde ve zamanında kötek de lâzım. 

Yani neyin ahlâksızlık olduğu ve devletin hangi yanlışa nasıl tepki vereceği de önemlidir. 

Demokrasinin de gereği olarak Devlet bu konudaki kararı -elbette sivil toplumdan da etkilenerek- kendisi verir. 

Uygulama hukuk devleti ilkeleri içerisinde yürütülür ve böylece ahlâk olabildiğince geniş bir konsensüs ile muhafaza edilir. 

Bugün maalesef devlet ve sivil toplum yani nasihat ve kötek işi birbirine girmiş durumda. 

Sebebi son derece açık. Diyanet siyasete göbekten bağlı bir kamu kurumu olarak kaldığı sürece bu da böyle kalacak. Münakaşalar müzakere seviyesine çıkamayacak. Verimli bir sonuç alınamayacak. 

Siyasetçi dine hizmet etmek istiyorsa önce dinden elini çeksin. Sivil nasihatçinin elini tutmasın. 

“Ben hamiyet sahibiyim” diyen siyasetçi yarı resmî nasihat kurumu olan Diyanet’ten de elini olabildiğince çeksin. Yani sivil bir Diyanet olamıyorsa da hiç değilse özerk bir Diyanet olsun. 

Böylece sefaheti ve ahlâksızlığı -hem de “hürriyet adına” diyerek- savunmaya kalkanların elindeki önemli kozlardan birini almış olabilelim. 

Bu arada hatırlatalım: Eski AKP’nin kuruluş manifestosunda Diyaneti özerkleştirme konusu önemli gündem maddelerinden biriydi. 

Ne oldu da on sekiz senedir bir adım bile atılmadı? 

Cevabı gayet net: Zira etaplar geçilip sınav zorlaştıkça dökülen döküldü ve AKP sivil topluma inanmayan ve her şeyi devlet cebriyle yürütmek gerektiğini düşünen kötekçilerin elinde kaldı. 

Bugünkü samimiyetsizliklerin kaynağında da bu problem var. 

O halde siyaset kurumunun en önemli gündem maddesi, samimî ahlâkı elde etmek için de yine sivilleşme olmalı. 

Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet küçülsün hukuk güçlensin

    Hâlâ partizanlık yapılıyor

    'Türkiye artık demokrasi değil'

    Yurda dönüş devam ediyor

    Türkiye'den Güney Afrika'ya yardım

    Dünya genelinde son durum?

    Okullar 1 Haziran'da açılabilir

    'Salgın sırasında Suriye'de çatışma yaşanırsa bedeli çok daha büyük olur'

    Beyaz Saray'dan 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı

    Birçok cezaevinde hastaneye sevkler durduruldu

    Son 24 saatte 5 bin 231 kişi daha iyileşti

    ABD'de ölü sayısı 60 bine yaklaştı

    Askerî harcamalar ikiye katlandı

    “Hindistan kara listeye alınsın”

    Tüketicinin önceliği değişti

    Mehmet Ali Şeflek duâlarla uğurlandı

    Hiç bu kadar kenetlenmemiştik

    Ürkütücü tahmin

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son gelişmeleri paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O hutbe üzerine
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dabbetülarz’a dair bir 30 Nisan yazısı
    Genel

    Devlet küçülsün hukuk güçlensin
    Genel

    Hâlâ partizanlık yapılıyor
    Genel

    'Türkiye artık demokrasi değil'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Özerk Diyanet İşleri Başkanlığı
    Faruk ÇAKIR

    Aklımızı başımıza alalım
    Süleyman KÖSMENE

    Yanınızda bir hazinenin anahtarı var mı?
    Cevher İLHAN

    Bari felâkette kutuplaştırmayın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.