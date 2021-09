“Şapı şeker yapma ödülü” yazımıza ek

Geçen hafta 17 Eylül Cuma günü “Şapı şeker yapma ödülü” başlıklı bir yazımız yayınlandı.

Bir amatör gazeteci derneğinin adıyla, Erdoğan’a Külliye’de verdirilen ödülleri çok yönden ve bilhassa sekiz ay önce kendilerine de ödül verileceği açıklanmışken ruh ve gönül profesörü(!) Sedat Peker’in çıkışları sonrasında son altı ayda gözden düşürülmek istenen ve bu sebeple şimdi bırakınız ödül verilmeyi, törene dâvet bile edilmediği anlaşılan iki “yandaş gazeteci”nin ayıklandığı bir tören düzenlenmiş olması yönünden eleştirmiştik.

Yazımızda ana konu ile doğrudan ilgili olmayan şu cümleler de vardı:

“İlginçtir, ödüller kapsamında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Kekeç, Ferhat Koç, Markar Eseyan ve İbrahim Toru adına özel ödül kategorileri oluşturulmuş. Ve daha ilginçtir ki özel ödül kategorisinde “Yazar Ahmet Kekeç Özel Ödülü” oğlu Hakan Kekeç’e, “Markar Eseyan Özel Ödülü” de ablası Nergis Erdiç’e verilmiş. Seneye ne olacak acaba?”

Biz bu “özel ödül kategorisi” bilgisini 23 Aralık 2020 tarihli “trthaber. com” sayfasından almıştık. Linki:

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/anadolu-medya-odullerinde-trtye-2-dalda-odul-540410.html

Amacımız, Derneğin ve Derneği alet edenlerin “ödülleme” işindeki amatörlüğünü ve acemiliğini ortaya koymak ve işin kimlere “düştüğünü” bu delilden de faydalanarak göstermekti.

Zira Dernek, yukarıya ve yazıya aynen aldığımız açıklamasında, bundan sonra her sene vermek üzere bazı “özel ödül kategorileri” ihdas ettiğini ve bu özel ödüllerden ikisine özel ödül mantığına da aykırı biçimde her nasılsa ve her nedense adına ödül düzenlenenin çocuklarının lâyık görüldüğünü açıklamış oluyordu ve biz bunu eleştirmiştik.

Yazımızın internette yayınlanmasından topu topu iki saat sonra, 17 Eylül Cuma saat 2:30’da, adeta attığımız taşa kafa uzatan Mehmet Hakan Kekeç, twitter’da, bizim bu cümlelerimizle ilgili olarak şu tweet’i paylaşmış. (Kendisini takip eden bir okuyucumuzun bildirmesiyle aynı gün haberimiz oldu.)

“Yeni Asya yazarı hukukçu Ahmet Battal @drbattal, Cbaşkanı’ndan Ahmet Kekeç ödülü almama şaşırmış, nepotizm imasıyla ‘ilginç..’ diyor. Açıkçası ben de şaşırdım. Çünkü herhangi bir ödül almadım. Meslekî etik gereği, şaşırdıysa bana sorabilirdi. Çamur atmak istedi. Kendisinde kalır.”

Ayrıca yine bu cümlelerle ilgili olarak bir dakika sonra bize aynı mecradan DM ile şöyle bir mesaj göndermiş:

“Köşe yazınızda ödül aldığımı iddia etmişsiniz. Ödülü alan babam Ahmet Kekeç. Vekâlet edip teslim alan kardeşim. Bu yalana neden gerek duydunuz?”

Bu çelişkili ve tuhaf açıklamaların içinde “çamur atma” ve “yalan söyleme” isnadı da olduğu için kısaca cevap vermemiz lâzım.

Biz 14 Kasım 2020’de vefat etmiş olan Merhum Ahmet Kekeç’i tanımayız. Herhangi bir olumlu ya da olumsuz bilgi ya da kanaat sahibi değiliz. Yazılarımızla ya da sözlerimizle de karşı karşıya gelmedik.

Kendisiyle ya da evlâtları ve ailesi ile ilgili herhangi bir alıp veremediğimiz yok. Ve kendilerine yönelik bir eleştirimiz de yok. Yazımızda adının geçmesi tamamen ana konu dışı.

Biz, yazımızda; ödülleme törenini düzenleyenleri, törene ev sahipliği yapan Külliye iktidarını ve bu haberi bizce malûm sebeplerle Fahrettin Altun’u parlatabilmek için kullanan açık ya da örtülü kamu medyası ile devlet görevlisi ajansçıları eleştirdik.

Bu vesileyle bu muhataplarımıza yönelik eleştirimizin ne kadar haklı olduğunu bir kere daha anladık. Zira Anadolu Yayıncıları Derneği’ne gerçek anlamda bir dernek demek bile mümkün değil.

Üyesi dahi olmayan bir gazeteciye (Can Ataklı’ya) gıyabında “ceza verdiğini” web sayfasından açıklayabilen bir gazeteci derneğinin genel ve özel ödüllerini ve bu ödülleri verenleri ve alanları ciddiye almak bizim için hata olmuş. İtiraf ediyor ve siz okuyuculardan özür diliyoruz.

Yeni Asya’nın ve bizim hedefimizi, niyetimizi ve üslûbumuzu bilmediği için bühtan eden ve ettiren Ahmet Hakan Kekeç Beyefendi için de sanırız bu izah yeterli olmuştur.