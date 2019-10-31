Staj parası isteyeni korkutan devlete

Genç avukat arkadaşımız anlatıyor:

Sağlıkla ilgili bölümlerde okurken hastanelerde staj yapan, ama hakkı olan staj ücretini almamış olan üniversite öğrencileri ve mezunları, cesur arkadaşlarının açıp kazandığı staj alacağı dâvâlarından gelen paralara imrenerek bakıyorlarmış.

Dâvâ açan genellikle kazanıyormuş. Ama dâvâ açıp kazanabilecek olanların çoğu dâvâ açmaya korkuyormuş ve vazgeçiyormuş.

Sebebi belliymiş:

- Ya, “sen nasıl olur da devleti dâvâ edersin” diyerek bazı hocalar notumu kırar da okulumu bitirmeme mani olurlarsa!

- Ya ileride devlet “sen nasıl olur da devleti dâvâ edersin” diyerek memuriyetime ve hatta her tür işe girmeme mani olursa!

Düşünebiliyor musunuz? Sabıka sebeplerine bir yenisi eklenmiş: Devleti dâvâ etme suçu!

Bu staj dâvâları meselesinin bir benzeri de “…öcü” dâvâlarından beraat edenlerin açmayı düşünebileceği maddî ve manevî tazminat dâvâları hususunda yaşanıyor.

Vatandaş gözaltında kalmış, hapis yatmış, sonuçta beraat etmiş. Dâvâ açsa tazminat kazanacak.

Ama vatandaş korkuyor. “Ne olur ne olmaz, bu badireden zor kurtulduk, şimdi durup dururken düşman kazanmayalım, başımıza yeni bir iş açmayalım” diyerek tazminat hakkından sessizce feragat ediyor.

Belki bazıları da “durum biraz düzelsin de ondan sonra bakarız” diyorlar.

Bunlar neyi gösterir?

Devletle nizalı olmayı istememek her zaman anlaşılabilir bir durumdur. Hele Türkiye gibi ülkelerde. Zira maalesef devlet hayli sabıkalıdır.

Ama bu sabıka son yıllarda iyice artmış durumda.

Devlete dâvâ açmanın yanlış bir yönü olamaz. Hak aramak kadar normal bir hak ve tavır yoktur. Zira hukukun tanıdığı her hak dâvâ ve talep hakkını da içerir.

Bir kişi haklı olduğuna inanıyorsa, ama “devleti dâvâ edersem başıma kötü şeyler gelir” diye korkuyorsa hukuk güvenliğinden söz edilebilir mi?

Haklı olduğuna inanan kişiler devlete karşı dâvâ açamayacaksa hukuk ne işe yarar?

Devlet hak aramaya kalkanı cesaretlendirmez ve aksine korkutursa gerçekten devlet midir? Hayduttan ne farkı kalır?

Yeniden hukuka dönmek istiyoruz. Hemen. Çaresi de Adalet Bakanlığı’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin elinde.

