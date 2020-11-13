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13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Teröriste hakarete beraat paradoksu

Ahmet BATTAL
13 Kasım 2020, Cuma
Başlık her şeyi anlatmaz, anlatamaz. Siz aşağıyı okuyunuz. “FETÖ’cü” oldukları iddiasıyla yargılananların cezalandırılma sebepleri ve hatalar konusunu hep yazıp çiziyoruz. Bugün işin başka bir tarafını yazacağız.

Kısaltmanın içindeki T harfi sebebiyle biliyoruz ki, birine “FETÖ’cü” diyen, o kişi hakkında bir hüküm cümlesi kurmuş ve o kişiye “terör örgütü üyesi” yani “terörist” demiş oluyor. 

Ama bir anket yapabilsek ve başkaları hakkında kolaylıkla “o da ‘…öcü’ zaten” diyen sıradan insanlara, “Tanıdığınız bütün ‘…öcüler’ terörist midir?” diye sorsak ne cevap alırız?

Tahmin ediyoruz ki büyük çoğunluk şaşıracak ve “benim tanıdıklarımın hiçbiri ‘terörist’ değil” diyecektir. Bu cevabı verenlerin bir kısmı “onlar iyi adamlar da değil” diyecektir. Kalanı ise kısaltmanın anlamı ve içeriği hakkında kafa karışıklığını ifade etmiş olacaktır. 

Bu bir çelişki ama asıl paradoks geride. 

Teröriste terörist demek suç mudur? Elbette değildir. 

Peki, terörist olmayana terörist demek suç mudur? Evet, en azından iftira suçudur.  

Birinin terörist olduğunu düşünen ya da kendince bazı delillere sahip olanın bunu yetkiliye yani savcıya söylemek yerine basına söylemesi ya da sosyal medyada yazıp yayması da suç mudur? 

Evet, bu da bir suç isnadı ve bir iftiradır yani bu da suçtur.  

Hakkında “terörist” isnadı bulunan kişi savcılıkta takipsizlik kararı almışsa ya da mahkemede beraat etmişse terörist olmadığı belgelenmiş demektir. 

Bu durumda ona uluorta terörist demiş olanın suçluluğu da kesinleşmiş olur mu? Elbette evet.

Bu durumda iftira suçunu işleyen bu kişinin bu suçtan cezalandırılması gerekir mi? Elbette evet.

Peki, bugün bir masuma uluorta “…öcü” demiş olan birinin böyle bir ceza alma ihtimali var mı? Ceza alan birilerini duydunuz mu? 

Hayır. Biz duymadık. Duyan varsa ve bildirirse memnun oluruz. 

“Bu kişi bana haksız yere ‘…öcü’ dedi şikâyetçiyim” diyen bir kişinin talebini savcılar bir bahaneyle geri çeviriyorlar. Dâvâ açacak olsalar hem başlarına büyük bir dert alacaklar ve hem de zaten mahkemeler iftira edene ceza vermekten bir bahaneyle kaçacak. 

Bu neyi gösteriyor? Bir paradoksu.

İftira edeni cezalandırmayan yargı ne demiş oluyor?

“İftiranız aslında iftira değil. Zira bir kişiye ‘…öcü’ demekle aslında onun hakkında çok da kötü bir şey söylemiş olmuyorsunuz.” 

Bunun devamı ise şu: 

“Sizin ‘…öcü’ dediklerinizin bir kısmına biz ‘terörist’likten ceza veriyoruz ama aslında bunun doğru olmadığını biz de biliyoruz!”

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