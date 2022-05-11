"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Trafik cezası alanlar örgütü

Ahmet BATTAL
11 Mayıs 2022, Çarşamba
Bir genç anne telefonda biriyle konuşuyor:

“Ahmet Amca ‘…öcü’ davasından 3 yıl ceza almış. Yargıtay tasdik ederse hapis yatma riski varmış…” 

Beş yaşındaki uyanık oğlu annenin bu konuşmasını duyuyor. Konuşmada adı geçen o Ahmet Amcayı da “iyi” tanıyor ve “iyi biliyor”.

Zaten anne de esnaf emeklisi olan o akraba Amca hakkında iyi duygular besliyor. “Terörist” sıfatını ya da “teröriste yardım ve yataklık etmek” fiilini o Amcaya ve onun gibilere asla ve asla yakıştırmıyor.  

Ama o da genel kaideye uymuş ve “işlemediği suçtan ceza almış” demek yerine “…öcülükten ceza almış” diyerek o kelimeyi “tarif için” kullanıyor. 

Uyanık çocuk annesine soruyor: 

“Ahmet Amcaya ne olmuş anne? Araba sürme cezası mı almış?”

Uyanık evladın uyanık annesi bakıyor ki iş sarpa saracak. İzahı ve cevabı oradan yürütüyor: 

“Evet oğlum devlet onu ‘arabayı hızlı sürdün, bu sefer affettik ama bir daha yaparsan ceza veririz’ diye ikaz etmiş.”

Bu manevranın sebebi belli: 

Anne, her ikisinin de “iyi” bildiği Ahmet Amcanın başına gelenler hakkında, evladına, “o çok iyi insan ama biraz ‘…öcü’ yani bir suç işlemiş, devlet de cezasını vermiş” şeklinde saçma bir açıklama yapamayacağını çok iyi biliyor. 

Buradan ne çıkar?

Şu çıkar:

Büyük bir kitle, devletten ve bu konuda devletten de önde giden bazı dindarlardan “…öcü” damgası yedi. Terör örgütüne üye olmakla yani terörist olmakla suçlandılar. (Bir kısmı daha az kötü durumda. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım ve yataklık etmekle suçlandılar.) 

Kamuoyu bu kişiler hakkında önce bir süre tereddüt etti. “Bilmediğimiz suçları olabilir, devlet öyle diyorsa vardır bir hikmeti” moduna girdi. 

Sonra bu damgalıların sayısı neredeyse her apartmana bir terörist düşecek kadar çoğalıp zulüm ayyuka çıkınca sis dağılmaya başladı. 

Birileri birilerine birileri hakkında “iyi çocuk ama ...öcü” demeye ya da “…öcü ama iyi çocuk” demeye başladı. (Fark önemlidir.)

Böylece bu işin sosyolojisi değişmeye başladı. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin, pazar günkü yazımızda ele aldığımız kararında, “FETÖ’cü” ibaresi ile ilgili olarak, “bu gibi ifadelerin bazı bağlamlarda kullanımları” diyerek bir tasnife başlamış olması da bunu gösteriyor. 

Sosyoloji değişince hukuk da değişir mi? 

Göreceğiz. 

Ama galiba önce siyaset değişmeli.

Gelecek seçimler bu sebeple de önemli. Muhalefetin ve bilhassa altılı masanın bu mevzuda ne dediği ve diyeceği de aynı şekilde…

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Daha çok kişi evsiz kalacak

    Umre coşkusu kaldığı yerden devam ediyor

    Yüzde 83: Ekonomik sorunlar hemen çözülemez

    Böyle kıtlık görmedik

    Vatandaş da esnaf da zorlanıyor

    Hiç uçak inmeyen havalimanları: Milyonlarca liralık masraflar devlet kasasından ödeniyor!

    Türkiye Kupası'nda ilk finalist Trabzonspor'u eleyen Kayserispor oldu

    Filistin’den İsrail’e ‘soruşturma’ çağrısı

    Stoltenberg koronavirüse yakalandı

    Trump'ın Twitter yasağı kalkıyor

    Yemenliler açlıkla mücadele ediyor

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    Her üç kişiden biri iklim göçmeni olabilir

    Taylandlı Chaihanit, Müslüman olarak 'Elif' oldu

    Otomobilde zam beklentisi

    2 TL’lik madeni para basılacak

    En ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülkeyiz

    Karamollaoğlu: 6’lı masa sağduyu ve istişarenin masası

    İsrail, Hıristiyanlara da rahat vermiyor

    Herkes günü kurtarmaya çalışıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Azın da azı iken safdil taraftarla ekseriyet olmak...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mustafa Kemal’in malvarlığı
    Faruk ÇAKIR

    Bu da güzel haber
    Ahmet BATTAL

    Trafik cezası alanlar örgütü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şahıslar fanîdir!
    Halil KARTAL

    Münker ve Nekir ile münazaraya hazır mısınız?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Büyük ruhlu küçük filozoflar
    Süleyman KÖSMENE

    İngiliz siyasetini şaşırtan kitap
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Nur Posta Sistemi
    Genel

    Hiç uçak inmeyen havalimanları: Milyonlarca liralık masraflar devlet kasasından ödeniyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.