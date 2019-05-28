"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Türk adliyesini adalete emanet ediniz!

Ahmet BATTAL
28 Mayıs 2019, Salı 00:38
Son iki yazımız üzerine belki de haklı olarak soruluyor:

“Neden kendini Türk adaletine değil de yabancı ülkelerin adaletine veya idaresine emanet etmeye çalışıyorsun. Sen bizi, ülkemizi ve devletimizi tahkir mi ediyorsun?”

Cevabımızı verelim: 

Hayır. Adalet sistemimize hakaret etmeye niyetimiz elbette yok. Biz de o sistemin bir parçasıyız.

Ama evlere şenlik bir derbederliğe “Türk Adaleti” ismini vermekte zorlanıyoruz. 

Adalet sistemimizin köklü bir reforma ihtiyacı var.

Nitekim Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de her gittiği yerde yeni yargı reformu paketinden söz ediyor. İpuçlarını veriyor.

“Acaba biz mi yanlış anlıyoruz” diye diğer dinleyenlere soruyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor: 

“Adalet binasının temelleriyle ilgili hiçbir şey yok. Sadece duvarları ve çatısı hakkında bir reform fikri var.” 

Açıklanınca göreceğiz. Ama yanılmış olmayı istediğimiz için şimdiden kayda geçelim:

-Pakette “hukuk eğitimi” ile ilgili hiçbir “reform” olmayacak. 

-Pakette “avukatlık ve hakim savcılık stajı” ile ilgili hiçbir “reform” olmayacak. 

-Pakette “hakim savcı yetiştirme düzeni” ile ilgili hiçbir reform olmayacak. 

-Pakette “hakim savcıların denetim düzeni” ile ilgili hiçbir reform olmayacak. 

-Pakette “yargının şeffaflaşması” ile ilgili hiç bir “reform” olmayacak. 

-Pakette, son on yedi senede “aç kapa”, “aç kapa” yapılan Adalet Akademisi ile ilgili bir “özür” bile olmayacak. 

-Pakette “bir terör örgütünü çökertmek bahanesiyle gereksiz yapılan tutuklu yargılamalar” hakkında hiçbir bilgi olmayacak. 

-Pakette Türkiye’nin hak ve özgürlükler sıralamasında neden hızla gerilere doğru düştüğü hakkında hiçbir özeleştiri de olmayacak. 

Ama… 

-Pakette bol bol “hedef” olacak. 

-Pakette bol bol “reform” lafı olacak. 

-Pakette bol bol “uygulanamayacak vaadler” olacak. Aynen önceki reform paketleri gibi.

Dağ fare doğuracak. Adalet binasının dışını makyajlayacağız. Ama içeri giren “ben nereden girdim buraya” demeye devam edecek.

Şimdi soralım. “Beni ‘bu’ Türk adaletine emanet ediniz” diyenlerin sayısını artırabilecek olan var mı?  

Ama biz yine de dua ediyoruz: “Allah’ım sen yöneticilerimizi ve hakim savcılarımızı tam adalete muvaffak eyle.” 

Zira biz bu gemideyiz, bu binadayız. 

Okunma Sayısı: 360
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası

    Kartta aidat vurgunu

    Mescid-i Aksa’yı itikaftakiler koruyor

    Şûrâsız sistem saltanat getirir

    Medya hakim ve savcı gibi

    Gazetecilere yönelik saldırılar arttı

    İdlib'deki muhalifler Türkiye'den koruma talep ediyor

    'S-400 anlaşması imzalandı'

    Romanya'da iktidar partisi başkanına hapis cezası

    Yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya çıktı

    Adil Gür: İmamoğlu'nun işi daha kolay

    Avusturya'da siyasi kriz: Başbakan görevden alındı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarındaki çakar lambalar söküldü

    Esed rejimi YPG'den petrol alacak

    İdlib ateş altında: 9 ölü

    Kurum'dan kentsel dönüşüme ilişkin "tek taraflı fesih hakkı'' açıklaması

    İstanbul'da 23 Haziran için kesin aday listesi açıklandı

    İngiltere'de AP seçimlerine ''Brexit karşıtlığı'' damgası

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Camide “siyasî mesaj”!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceza adaleti için empati eğitimi yeter mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    150’liklerin vatandaşlıktan çıkarılması
    Genel

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası
    Genel

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir
    Genel

    Kartta aidat vurgunu
    Orhan GÜLER

    “Yeni” sistem ve AKaPe’nin başarı(!) hikâyeleri…
    Süleyman KÖSMENE

    Tövbe kapısı herkese açık mı?
    Genel

    Şûrâsız sistem saltanat getirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.