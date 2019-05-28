Türk adliyesini adalete emanet ediniz!

Son iki yazımız üzerine belki de haklı olarak soruluyor:

“Neden kendini Türk adaletine değil de yabancı ülkelerin adaletine veya idaresine emanet etmeye çalışıyorsun. Sen bizi, ülkemizi ve devletimizi tahkir mi ediyorsun?”

Cevabımızı verelim:

Hayır. Adalet sistemimize hakaret etmeye niyetimiz elbette yok. Biz de o sistemin bir parçasıyız.

Ama evlere şenlik bir derbederliğe “Türk Adaleti” ismini vermekte zorlanıyoruz.

Adalet sistemimizin köklü bir reforma ihtiyacı var.

Nitekim Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de her gittiği yerde yeni yargı reformu paketinden söz ediyor. İpuçlarını veriyor.

“Acaba biz mi yanlış anlıyoruz” diye diğer dinleyenlere soruyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor:

“Adalet binasının temelleriyle ilgili hiçbir şey yok. Sadece duvarları ve çatısı hakkında bir reform fikri var.”

Açıklanınca göreceğiz. Ama yanılmış olmayı istediğimiz için şimdiden kayda geçelim:

-Pakette “hukuk eğitimi” ile ilgili hiçbir “reform” olmayacak.

-Pakette “avukatlık ve hakim savcılık stajı” ile ilgili hiçbir “reform” olmayacak.

-Pakette “hakim savcı yetiştirme düzeni” ile ilgili hiçbir reform olmayacak.

-Pakette “hakim savcıların denetim düzeni” ile ilgili hiçbir reform olmayacak.

-Pakette “yargının şeffaflaşması” ile ilgili hiç bir “reform” olmayacak.

-Pakette, son on yedi senede “aç kapa”, “aç kapa” yapılan Adalet Akademisi ile ilgili bir “özür” bile olmayacak.

-Pakette “bir terör örgütünü çökertmek bahanesiyle gereksiz yapılan tutuklu yargılamalar” hakkında hiçbir bilgi olmayacak.

-Pakette Türkiye’nin hak ve özgürlükler sıralamasında neden hızla gerilere doğru düştüğü hakkında hiçbir özeleştiri de olmayacak.

Ama…

-Pakette bol bol “hedef” olacak.

-Pakette bol bol “reform” lafı olacak.

-Pakette bol bol “uygulanamayacak vaadler” olacak. Aynen önceki reform paketleri gibi.

Dağ fare doğuracak. Adalet binasının dışını makyajlayacağız. Ama içeri giren “ben nereden girdim buraya” demeye devam edecek.

Şimdi soralım. “Beni ‘bu’ Türk adaletine emanet ediniz” diyenlerin sayısını artırabilecek olan var mı?

Ama biz yine de dua ediyoruz: “Allah’ım sen yöneticilerimizi ve hakim savcılarımızı tam adalete muvaffak eyle.”

Zira biz bu gemideyiz, bu binadayız.