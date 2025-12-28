"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Bir fukara cenazesi -2

Ahmet DURSUN
28 Aralık 2025, Pazar
Zalimliğin kol gezdiği zulüm çarşılarının müstebit esnafına, ülkesinden koparılmak pahasına “Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;/Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem…Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;/Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam” diyebilme cesaretini gösteren bir şecaat abidesinin hüzünlü hikâyesinden ve bu topluma rol model olarak sunulabilecek imanlı şahsiyetinden-bırakınız yeni nesilleri-kimler haberdardır?

Değerleri tahrip etmek, değer sahiplerini nisyana mahkum etmek gibi kadim ve zalim bir geleneğin coğrafyasıdır bu topraklar… Taceddin Dergâhı’nın manevî ikliminin cezbesiyle “Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl! haykırışının derin izlerinin ve anlamının silinmek istenmesi gibi…   

İşte bu Âkif idi, vatanından koparılarak vatan ve millet hasretiyle Mısır’da yaşamaya mahkum edilen… Büyük şair ömrünün ancak son aylarında, 1936’da Mısır’dan, son nefesini ülkesinde verebilmek arzusuyla dönebildi. Öyle de oldu, İstiklâl Marşı’nı bilâbedel, yalnızca ebediyen hür yaşama arzusuyla milletine hediye eden koca yürekli adam “bir deri, bir kemik” halinde vatan toprağına ayak bastıktan kısa bir süre sonra ebedî bir hayatın kapılarını-ebediyen bu milletin kalbinde kalma bahtiyarlığıyla-aralamıştı. 

Soğuk bir Aralık ayının sabahında, koca yürekli şairin son aylarında kaldığı Mısır Apartmanı’nı kaplayan derin hüzün, akıtılan sessiz gözyaşları,  acıklı hikâyesiyle koca bir memleketi hüzne ve unutulmaz bir utanca boğacak nitelikteydi. Sırtına giyecek bir paltosunun olmadığı zamanlarda beş yüz lira gibi büyük bir parayı reddederek İstiklal Marşı’nı bu millete hediye eden Safahat şairi, Sebilürreşad’ın baş yazarı, Millî Mücadele’nin kalemli kahramanı, Eşref Edip ve Bediüzzaman’ın dostu Mehmet Akif, buruşuk ve boş karyolasında yerdeki çıplak bir tabuta konulmayı bekliyordu. Kimsesiz bir garip gibi… Kendi tarihine ve değerlerine sırtını dönme fukaralığını gösterenlerin elindeki basın, onun vefatından “Bir fukara cenazesi” gibi bahsedecekti. 

Zamanın en iyi müfessir olduğu bir âlemde “Hakikatte kim fukaradır, kim zengin; kim âlimdir kim zâlim?” soruları bizi meşgul ededursun. Akif’in yakın dostu Mithat Cemal, ismi tarihe sığmayacak bir adama hak görülen revayı şöyle anlatır: “Cenaze Beyazıt’tan kalkacak. Oraya gittim. Kimseler yok, bir cenazenin geleceği belli değil. Çok sonra birkaç kişi göründü. Biraz sonra çıplak bir tabut geldi. ‘Bir fukara cenazesi olmalı!’ dedim. O anda Emin Efendi lokantasının sahibi Mahir Usta, elinde bir bayrakla cenazeye koştu. Sebebini anlamadım. Yine o anda yüzlerce genç peyda oldu. Üniversitenin büyük sancağına çıplak tabutunu çıplak tabuta sardılar. Ellerimi yüzüme kapadım. Cenazeyi tanımıştım…” Belediye işçilerinin kimsesiz bir fukaranın cenazesi olarak çıplak bir tabutla defin yerine götürmeye çalıştığı cenazeye “Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım/Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! “ diyen bir gençlik hemen sahip çıkacak, kefenin üzerine sarılan bir bayrakla birlikte omuzladıkları tabutu, omuzlarında Edirnekapı’ya taşıyacaklar ve Kur’ân  tilavetiyle -Âsım’ın nesline ve Âkif’e yakışır bir şekilde- onu  defnedeceklerdi; bu milletin hafızasından ve yüreğinden hiç silinmemecesine… 

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

    Yunan çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatacak

    İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus hava saldırıları altındayız

    İsrail'in Somaliland'ı "ülke" olarak tanıması büyük tepkiye karşılandı - Sert itirazlar büyüyor

    Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkazındaki çalışmalarda son durum?

    Çin'den ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım kararı

    6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

    Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısına karşı Arap ülkelerinden dayanışma mesajları

    İsrail, Somaliland'ı "ülke" olarak tanıdığını açıkladı

    Muhalefet savunmada

    İktidar milleti böldü

    Açılım komisyonunda geri adım

    Almanya, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacağını açıkladı

    Mısır: Netanyahu bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi

    38 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı!

    Suriye-Humus'ta bir camiye yönelik terör saldırısı: 8 kişi şehit oldu, 18 kişi yaralandı

    Gazze'de İsrail’in saldırılarına rağmen hafız olan 500 öğrenciye icazet töreni yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.