"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Maduro diyor ki... (3)

Ahmet DURSUN
10 Ocak 2026, Cumartesi
İnsanlığın göz yaşları dindirilmeliydi ve bu acılar bir daha asla yaşanmamalıydı.

1945 yılında kurulan BM, uluslararası hukuku tanzim etmek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek ve insan haklarını korumak gibi amaçları da içinde barındırıyordu. İnsan haklarını korumak, ne güzel bir idealdi. Ancak BM de yapısı itibariyle-veto hakkına sahip beş daimi üyeye sahip oluşu gibi-işine geldiğinde insan haklarına sığındı, işine gelmediğinde de güçlünün hakkına sahip çıkıverdi.  

Yakın tarihte İslâm coğrafyasını kana bulayan hadiseler, son dönemde İsrail’in katliamları, Ortadoğu’da yaşananlar…. Uluslararası hukuk, hiçbirinde işletilmedi, BM hiçbirinde devreye giremedi. Rusya, ABD ve İsrail sayesinde uluslararası hukuk adeta çöpe atıldı. Zaten Gazze olaylarıyla tüm varlığını ve kıymetini yitiren BM, son olaylarla da iyice anlamsızlaştı. Bu durum, ister istemez, kuruluş amacını gerçekleştiremediği için İkinci Dünya Savaşı’nı netice veren Milletler Cemiyetinin sona erişiyle ilişkilendirildiğinde, işlevsiz bir uluslararası hukuk ve BM sonrasında üçüncü dünya savaşı mı geliyor, sorularını sordurmaktadır.  

Üçüncü dünya savaşı geliyor mu? Milletler Cemiyeti’nin pasifliği sonrasında İkinci Dünya Savaşı… Sonra BM kuruldu ve o da hukuken olmasa da fiilen bitti. Muhtemel senaryolar arasında Asya Pasifik’te Çin-Tayvan ve Japonya’nın başlatacağı bir savaş konuşulurken yanı başımızda İran’ın bölüneceği, İslâm dünyasında sınırların yeniden çizileceği dile getiriliyor. 

Mehmet Altan bir yazısında dünyada 11 Eylül’ün, bizde de 12 Eylül’ün asıl sebebinin “para” olduğunu söylemişti. Çin’in ekonomik yükselişi Kapitalist dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Bu sebeple Venezuela gibi Çin’e enerji sağlayan ve bir şekilde Çin’in yükselişine katkıda sunan bütün aktörler pasifize ediliyor. Söz konusu muktedirlerin bekası olduğunda uluslararası hukuk, insan hakları, adalet ve barış gibi olgular teferruat haline geliveriyor. 

Bediüzzaman, Birinci Cihan Harbi öncesi “Hazırlanınız, büyük bir felâket geliyor” diyerek talebelerini uyarmış ve onları hazırlamıştı. 

Hazırlanmak ve duruşumuzu belli etmek gerekiyor. Davet edildiği manevî mecliste “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sadâ, İslâm’ın sadâsı olacaktır!” müjdesine mâsadak olan Bediüzzaman ve talebeleri gibi inanmak ve hazırlanmak gerekiyor; yaklaşan bu felâket hengâmında “kadere kendi lehimizde fetva verdirecek durumda mıyız? sorusunun cevabıyla iştigal ederek, sebeplerin dilenciliğinden kurtularak, rahmet-i İlâhiyeye sığınarak, hakkın hatırı için yaşayarak ve  geleceğin “malikiyet ve serbestiyet” dönemi olacağına inanarak…  

Hakikatin ipine sımsıkı sarılanlar ve hakkı hayatının merkezine koyanlar için başka çıkar yol var mıdır, bilmiyorum. 

Okunma Sayısı: 50
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tayland'da tren raydan çıkarak devrildi: 22 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Demokrat Senatör Warner: ABD'de artan Müslüman ve Arap karşıtlığından Trump sorumlu

    BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Wall Street Journal: Körfez ülkeleri, İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor

    Değerler eğitimi nasıl olmalı?

    'İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda'

    İran’da bilanço ağırlaşıyor

    Sert yaptırımlar istedi - İran diplomatlarına AP binalarına giriş yasağı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Davana sahip çıkacağız

    Özel: Mutabakat masada olsun

    Suriye SDG’ye sert karşılık verecek

    Dindarlar ile ilgili yargı neden zayıfladı?

    Etiyopya'da turistik gezide saldırıya uğrayan iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri öldü

    Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
    Genel

    Hapishanelerin ıslahhane olması için
    Genel

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"
    Genel

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!
    Genel

    Wall Street Journal: Körfez ülkeleri, İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor
    Genel

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"
    Genel

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz
    Genel

    BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.