"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Ahlen ve sehlen

Ahmet DURSUN
22 Ocak 2026, Perşembe
Avrupa’da “Christmas” adıyla Hıristiyanların bayramı olarak Aralık ayının sonunda kutlanan zaman dilimi, yılbaşı kutlamalarıyla bir araya gelince farklı bir çehreye bürünüveriyor.

Aslında “Mesih’in ayini” anlamına gelen bu kutsal bayram, ailelerin bir araya gelmesi, sevgi duygusunun birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tezahürü gibi hususlara delâlet etmesi sebebiyle Hıristiyan dünyasında son derece önemsenen özelliklere sahip. Her yerin tatile girdiği bu dönem, yılbaşı ile birleşince, çoğunlukla asıl amacından uzaklaşarak sefihçe kutlamaların merkezi haline de geliveriyor, hem de “câzibedar hizmeti, hevâ ve hevesi teşcî ve arzularını tatmin ve metalibini teshil” olan sefih medeniyet anlayışını bulaşıcı bir hastalık gibi her tarafa yayarak. 

Avrupa’nın tümüyle tatilde olduğu yine böyle bir dönemde, Üstadımızın “bahtiyar Alman milleti” diyerek bir milleti övgüsüne neden mazhar ettiğini tefsir eder tarzda, bir okuma programı için Almanya’daydık. “Bahtiyar Alman milleti” ifadesini çeşitli şekillerde yorumlamak mümkün; ama ben bu program sürecinde şahit olduklarımdan hareketle, Risale-i Nurları ve Nur talebelerini içinde barındıran bir topluluğa sahip olmakla ulaşılan bir mazhariyetten ve bahtiyarlıktan söz edebilirim. Almanya’nın demokratik yapısı, sosyal devlet anlayışı, ekonomik seviyesi gibi olumlu şartları sebebiyle, Türkiye’den Almanya’ya ya da Avrupa’nın muhtelif yerlerine gidenlerin hep şanslı oldukları düşünülür ya çoğu zaman… Ben tam tersini düşündüm. Sefahetin pençesinde kıvranan, ebedî bir gençlik ve hayat arzusunun doğurduğu derin sancıları dindiremeyen, Marksların, Hegellerin, Nietzschelerin bulandırdığı zihinlerle ruhî bunalımlarını aşamayan, maddeten doyurulup manen aç bırakılan bir milletin Risale-i Nur terbiyesiyle yetişmiş, Kur’ân medeniyeti vizyonuyla yoğrulmuş, yaşadığı topraklara her yönüyle rol model olan bir topluluğa sahip olmasından daha büyük bahtiyarlık olabilir mi? Bu program vesilesiyle tanıştığım “Genç Saidler” ve Avrupa’nın sair yerlerindeki Nur talebeleri, yalnızca kendilerinin değil, tüm Avrupa coğrafyasının saadetini ve geleceğini temsil ediyorlardı. 

Çoğunluğun cazibedar heveslerin pençesinde kalarak eğlence planlarını yaptığı bir zaman diliminde, gençlik hevesatının çağrılarına kulak tıkayıp Risale-i Nur programına katılarak ahirzamana meydan okuyabilmek ne kadar kıymetli. Almanya’nın birçok yerinden lise ve üniversite düzeyindeki gençlerle yaptığımız okuma programı ve bizden sonra farklı seviyelerde ve katılımcılarla gerçekleştirilen programlar öylesine büyük anlamlar içeriyor ki… Program bitişinde Ahlen’de karşılaştığımız manzara ve orada müşahede ettiklerimiz öylesine derin anlamlara sahip ki… 

Ahlen’deki hizmet binasının merdivenlerinden çıkarken duvar boyunca asılmış hatıra fotoğrafları birçok şeyi özetler nitelikteydi. Fotoğraflar 25-30 sene öncesinden günümüze doğru bir hatıralar zinciri şeklindeydi. Eski fotolardan birini incelerken şunu söylediler: “Bu fotoğraflarda gördüğünüz çocuklar, bu hafta okuma programında ders verdiğiniz gençlerin babaları…” Babadan oğula, dededen torunlara aktarılan bir hizmet silsilesinin nurlu hatıralarıydı gördüklerim. Avrupa’da Nur hizmetleri tüm aile efradının katıldığı Nurlu ve bereketli bir kervanın samimi neticesi olarak ve artarak devam ediyordu. Yine Ahlen’de gerçekleştirilen Kandil programı ve hafta sonu tüm Avrupa’nın kafilelerle katıldığı program; müthiş bir birlik ve beraberlik, dayanışma, uhuvvet ve muhabbet manzarasıyla birlikte Avrupa’nın sahip olduğu ve geleceği için sahiplenmek zorunda kalacağı bir hazineyi de gözler önüne sererek sesleniyordu:   

Bütün Avrupalılara, bahtiyar Alman milletine ve tüm insanlığa, Risale-i Nur’un parlak geleceği adına: Ahlen ve sehlen!

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti

    Trump: 'Bir buz parçası'nı istiyoruz ama vermiyorlar

    Şanlıurfa'da kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

    “Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kurulu”

    İsrail’den eğitime darbe

    Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı

    'İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı' - 'BM'ye karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı'

    Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz

    İspanya'da yeni bir tren kazası yaşandı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    'Avrupa olarak ABD'ye karşı ''artık yeter'' noktasına ulaştık'

    Libya’da kum fırtınası: 1 kişi öldü, 15 kişi yararlandı

    Danimarka: ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayız

    Trump: Suikast girişimine uğrarsam İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
    Genel

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi
    Genel

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz
    Genel

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı
    Genel

    Yeni Asya arşivinin nöbetçisiydi: Selâhaddin Vatansever
    Genel

    Telifinin 100. yılında, Risale-i Nurlar Çukurova Kitap Fuarı’nda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.