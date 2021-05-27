1 milyar 770 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 566 milyon 720 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 289 milyon 210 bin ile ABD, 202 milyon 700 bin ile Hindistan, 64 milyon 570 bin ile Brezilya, 62 milyon ile İngiltere, 47 milyon 360 bin ile Almanya, 33 milyon 680 bin ile Fransa, 32 milyon 370 bin ile İtalya, 28 milyon 476 bin ile Türkiye, 27 milyon 610 bin ile Rusya, 26 milyon 950 bin ile Meksika, 25 milyon 780 bin ile Endonezya, 25 milyon 280 bin ile İspanya, 21 milyon 940 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 1 milyar 770 milyonu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 125,53 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,07 ile San Marino, 122,13 ile İsrail, 111,09 ile Malta, 95,27 ile Bahreyn, 93,09 ile Şili, 91,32 ile İngiltere, 86,84 ile Maldivler, 86,79 ile Macaristan, 86,48 ile ABD, 85,04 ile Moğolistan, 83,41 ile Katar, 76,8 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.