‘10 gün içinde yoğun bakımlarda yer kalmayacak’

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel, yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğun hızla arttığını söyledi ve “10 gün sonra yoğun bakımda yer bulmak imkânsız hale gelecek” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tablosuna göre yoğun bakım servisleri yüzde 66.5 doluluk oranına ulaşmış durumda. Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, önümüzdeki 10 günün yoğun bakım kapasiteleri açısından belirleyici olacağına vurgu yaparak, Türkiye genelinde yoğun bakım ihtiyacının çok hızlı bir şekilde arttığını söyledi. Cinel, ana merkezdeki yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 85-90’ları gördüğünü ifade ederek, “Özellikle İstanbul, Samsun, Yalova çok ciddî doluluk oranları içeriyor. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Son 6 haftadır yoğun bakımlarda hasta sayısı her geçen gün artıyor. Bizim Kovid-19 olmayan hastalarımızın da yoğun bakım ihtiyacı var. Önceleri elimizde beş yoğun bakım varsa bunların bir tanesini Kovid-19’lu hastalara ayırırken, şimdi beş üniteden üçünü, dördünü Kovid-19’a ayırıyoruz. Özellikle İstanbul’da hastaneler, aralıksız bir şekilde servislerini Kovid-19 servislerine çeviriyorlar. Yeni yoğun bakım servisleri açıyoruz” bilgisini verdi.

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