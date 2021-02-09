10 KOAH hastasından 9’u hasta olduğunu bilmiyor

Sigara içer her 4 kişiden 1’inde KOAH görüldüğünü belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, “Sigara dışında, çocukluk çağı enfeksiyonları ve Anadolu’da yaygın olarak yaşatılan tandır geleneği de KOAH oluşumuna sebep olabiliyor. Tandırda yakılan biyolojik yakıt adını verdiğimiz gazel, çalı çırpı ve tezek gibi yakıtlar, kadınların çeşitli gazlara ve partiküllere maruz kalmasına ve KOAH’ın gelişmesine neden olabiliyor” diye konuştu.

Artıgerçek’deki habere göre KOAH, havayollarını daraltan, solunumu güçleştiren ve hastanın günlük hayatını çok ciddî oranda etkileyen bir sorun. KOAH’lı hastaların öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, “KOAH’lı hastalar genellikle öksürük balgam gibi yakınmalarının içtikleri sigaraya bağlı olduğunu düşünerek yaşadıklarını doğal olarak görür ve doktora başvuruda gecikirler. Bu nedenle de her 10 KOAH hastasından 9’u tanı konulamadığı için KOAH olduğunu bilmez” dedi.

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