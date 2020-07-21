10 yaşından büyük çocuklar için virüs uyarısı

Çin'de başlayan koronavirüs salgınına dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Güney Kore'de 65 bin katılımcıyla yapılan yeni bir araştırma yeni bir gerçeği ortaya koydu.

Araştırmaya göre salgının yayılmasında 10 yaşından büyük çocukların etkisi yetişlerden farklı değil.

Tüm dünya okulların yeniden açılmasını gündemine almışken araştırmanın sonuçları güvenlikle ilgili endişeler doğurdu.

10 yaşından küçük çocukların koronavirüs bulaştırma riski yetişkinlere göre daha düşük ancak bu riskin olmadığı anlamına gelmiyor.

Öte yandan yaş aralığı 10-19 arasında olan çocuklarda ise salgın bulaştırma riski yetişkin insanlardan farklı değil.

Harvard Global Health Institute'ta görev yapan Dr. Ashish Jha, Avrupa ve Asya'da daha önce birçok çalışmanın küçük çocukların Covid-19'u daha bulaştırdığına dair sonuçlara ulaştığını belirtti.

Dr. Jha, yeni çalışmanın oldukça dikkatlica yapıldığını ve örnekleminin çok geniş olduğunu bu nedenle alanda gördüğü en iyi çalışmalardan biri olduğunu söyledi.