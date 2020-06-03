15 Haziran'da rahatlama bekliyorum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon kanalında konuşan Kara, “15 Haziran’da çok ciddî rahatlama bekliyorum. Türkiye’nin almış olduğu tedbirler çok önemli, ilâçlarla ciddî bir başarımız var. Kaybımız var bu can yakıcı bir durum, fakat dünya sıralamasında iyi yerdeyiz. Bir can kaybını ve bir vak’ayı başarısızlık olarak değerlendirmeyiz. Seyahatlerimizde kurallara uymalı ve çok dikkat etmeliyiz” dedi. T24’deki habere göre sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kara “Sosyal mesafe en az 1.5 metre olmalı. Bir insanla karşılıklı konuşurken aramızdaki 60 cm olmalı” dedi.