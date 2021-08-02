4. dalga ‘aşısızları’ vuracak

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Türkiye’nin Koronavirüs salgınında çok kritik bir noktada olduğunu ifade ederken, “4’üncü dalganın en çok aşısızları vuracağını” söyledi.

Prof. Müftüoğlu, yazısında “aşı karşıtlığı” konusunda “bilgililerinin çoğunun’ konuya yeterince ve hak ettiği ilgiyi göstermediğini belirterek, “Bilgili oldukları kabul edilen bazı çakma ve kara düşünceli bilim değil filim adamı oldukları zaten bilinen kişiler ise topluma yanlış mesajlar verebiliyor. Eğer böyle giderse ve eğer bu fütursuz ‘film adamlarına(!)’ hak ettikleri yanıtlar verilmezse bilelim ki 4. dalga kaçınılmazdır ve kapımızdadır. Ve yine bilelim ki o 4. dalga en çok bu sahtekârlara inanan ‘aşısızları’ vuracak, onları yaralayacaktır. İşte bu nedenle çok, ama çok önemli ve kritik bir noktadayız” dedi.