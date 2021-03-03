5 ölümden birinin sebebi sigara

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülcan Güleç, sigara kullanımının her 5 ölümden biriyle ilişkili olduğunu bildirdi.

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Prof. Dr. Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, sigara kullanımının önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geldiğini, sigara karşıtı kampanyalara rağmen kullanım oranlarının yüksek olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bağımlılığın tıbbî adı nikotin kullanım bozukluğudur. Sigaranın içinde nikotinin de dahil olduğu yaklaşık 400 farklı madde bulunmaktadır. Nörobilişsel işlevler üzerine etkisi ile bağımlılıktan sorumlu nikotin, alınmadığı zaman yoksunluk hissi oluşturarak, disforik ya da depresif duygu durum, uykusuzluk, çabuk sinirlenme ve öfkelenme, sıkıntı hissi, düşünceleri yoğunlaştıramama, huzursuzluk, kalp hızında azalma, iştah artması ya da kilo alma gibi çeşitli durumlara yol açmaktadır. Nikotinin yanı sıra diğer pek çok biyoaktif madde de ağız boşluğu, solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, beyin dokusu ve hücre zarı işlevlerini olumsuz etkileyebilmektedir.”

“Kişi, bahanelerle sigarayı bırakmayı erteler”

Kişinin, sigarayı bırakmanın faydalı olacağının farkında olduğunu ancak hemen bırakmak istemediğini vurgulayan Prof. Dr. Güleç, şu bilgileri verdi:

“Kişi, bahanelerle sigarayı bırakmayı erteler. Üçüncü aşama bırakmaya karar verilen evredir. Yakın bir zamanda sigarayı bırakmayı planlamış kişinin sigara ile ilgili olumsuz düşünceleri ağırlık kazanmıştır. Bırakma, deneme aşaması, kişinin ilâç kullanarak, terapi ile bazen bilimsel olmayan yöntemlerle ya da kendiliğinden sigarayı bıraktığı ilk 6 aylık evredir. Bırakmayı sürdürme evresinde ise bağımlı, 6 aydan fazla süredir sigara kullanmamaktadır ve tekrar başlamayı düşünmemektedir.”