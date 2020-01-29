6 ayda 52 kilo verdi

Kahramanmaraş'ta fazla kiloları nedeniyle istediği kıyafetleri giyemeyen ve çevresi tarafından eleştirilen Sefer Güler, spor yapıp beslenme düzenini değiştirerek 127 kilodan 75 kiloya düştü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Sefer Güler, spor yaparak ve beslenme alışkanlığını değiştirerek 6 ayda 127 kilodan 75 kiloya düştü.

Kentte bir nakliyat firmasında çalışan Sefer Güler, uzun yıllardır yaşadığı obezite sorunu nedeniyle üzerinde oluşan toplum baskısından bunaldı. İstediği kıyafetleri de giyemeyince morali bozulan Güler, zayıflamaya karar verdi.

Spora başlayan ve beslenmesine dikkat eden Güler, 6 ayda 52 kilo vererek 127 kilodan 75 kiloya düşmeyi başardı.

Sefer Güler, yaptığı açıklamada, kilo vererek yaşama daha sıkı sarılmaya başladığını söyledi.

Güler, kilolu dönemlerine ilişkin, "Hayat o zamanlar bana çok zordu. Sürekli her yerde dikkati çekiyorsun ve istediğin gibi hareketler yapamıyorsun. Umutsuz, moralin çok bozuk oluyor. İstediğin elbiseleri de giyemiyorsun. Ayrıca 'bu yaşta neden bu kadar kilolusun' diye toplumda soru ve baskılara maruz kaldım." dedi.

Yaşadığı sıkıntılar üzerine bir karar aldığını belirten Güler, spor hocasının yönlendirmesiyle düzenli beslenip çalışarak 6 ayın sonunda 52 kilo verdiğini söyledi.

Zayıfladıktan sonra çok mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Zayıflamamla birlikte hayatım da değişti. Artık istediğim elbiseleri giyebiliyorum. Fit bir vücuda sahibim. Önceden 'acaba ben de böyle olabilir miyim' diyordum ama istedikten sonra başarıyorsun."