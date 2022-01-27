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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

900 ilâç piyasada yok

27 Ocak 2022, Perşembe 18:03
Kur güncellemesi öncesinde piyasada 900 civarında ilâç bulunmuyor.

Bu yıl 20 Şubat’ta uygulamaya konulacak kur güncellemesinin yüzde 35-40 civarında olacağına dikkat çeken önceki dönem Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Zaman zaman ilâçların bir kısmı ödeme listesinden çıkartılıyor. Dolayısıyla vatandaş bu ilâçları parayla alıyor. Diğer reçeteye giren ilâçlarda da ucuz ilâcın yüzde 5 fazlasını devlet ödeyebiliyor. Ama fiyatlar arasında ciddî farklılıklar var. Dolayısıyla vatandaş kendi ilâcı veya hekimin yazdığı ilâcı almaya çalıştığında o farkı ödüyor ve fark da gittikçe açılıyor. Yüzde 35-40 civarında bir artış olacak. Bu da vatandaşın cebinden ilâca bağlı olarak daha çok para çıkmasına sebep olacak. Bu fiyat artışlarından sonra bazı ilâçların ucuz olan muadillerini veya fiyat almayanlarını bulmak daha da zorlaşacak” dedi.

Duvar’ın haberine göre Hastalara hekimler tarafından yazılan reçetelerin yarısının geri döndüğünü kaydeden Çolak, “Mevcutta öksürük şurubu, diyabet, hipertansiyon, bazı ağrı kesici ve antibiyotikler, onkoloji ilâçlarının bir kısmı piyasada bulunamıyor şu anda. Bu da birçok vatandaşın düzenli kullandığı ilâçlara ulaşamaması sebebiyle sağlık sorunları yaşamasına yol açabilir” ifadelerine yer verdi. 

Etiketler: ilaç, piyasa
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