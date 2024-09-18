Açık alanda sigara içmek yasaklanacak

Avrupa Komisyonu, 17 Eylül Salı günü nikotin içermeyen yenilikçi ürünler de dahil olmak üzere mevcut sigara yasaklarını açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini gündeme alacak.

Euronews’ün ulaştığı belgeye göre, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı tarafından kabul edilecek planlar, kamuya açık yerlerde, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında pasif içiciliğe maruz kalmayı azaltmayı amaçlayan mevcut 2009 yönergelerini daha da kapsamlı hale getirecek. Hala değişikliğe tabi olan taslağın son versiyonu, elektronik sigara gibi yeni tütün ürünlerinin yol açtığı sağlık risklerine ilişkin artan endişeleri yansıtarak, kamusal alanları sadece sigara dumanından değil, tüm aerosollerden temizlemeyi amaçlıyor. Kılavuz ilkeler, yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, üye devletlerin tütün kaynaklı kanseri engellemeye yönelik daha geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak sunuluyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.