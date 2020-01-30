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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Ahlâk her şeyin temeli

30 Ocak 2020, Perşembe 00:40
Siyaset Bilimci, Yazar ve Şair Savaş Barkçin, “Bir ustanın yaptığı işten o kişinin ahlakı hakkında fikir edinebiliriz. Her şeyin temeli ahlaktır” dedi.

Beykoz Belediyesi’nin kültür-sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği “Gündem Dışı Konuşmalar” programına konuk olan Siyaset Bilimci, Yazar ve Şair Savaş Barkçin gelenekten modernizme görüşlerini paylaştı. Saadettin Acar’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Gündem Dışı Konuşmalar”a konuk olan Siyaset Bilimci, Yazar ve Şair Savaş Barkçin din, modernizm ve ahlâk üzerine görüşleriyle güne ışık tuttu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sohbet ortamında yapılan programın ilk sorusu geleneğe bakış üzerine oldu. Bu bağlamda Savaş Barkçin: “Hafızasını kaybeden bir insan sadece geçmişe dair bilgilerini değil, geleceği için lazım olan bilgilerini de kaybeder” dedi.

İrfana götüren ilim kıymetlidir

Gelenek ve modernizm arasında bağlantı kuran Savaş Barkçin: “Fuzuli’yi okumadan, bilmeden serbest şiir yazılamaz. Klâsik edebiyata hâkim olmayan modern edebiyata vakıf olamaz. Türkiye’nin profesörleri, doçentleri, entelektüelleri kendi mensubu olduğu toplumun dinini bilmiyor. Kendimizi unuttuğumuz için birçok şeyin altı boş kalıyor” şeklinde konuştu. Etik ve ahlâk kavramlarına da değinen Savaş Barkçin: “Bir ustanın yaptığı işten o kişinin ahlâkı hakkında fikir edinebiliriz. Meselâ bir hoca bir dersi veriyorken Allah’ın kulu olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Bir marangoz işini doğru yapıyorsa bu ahlâktır. Her şeyin temeli ahlâktır. Bilmek kıymetlidir, ama bulmaya götürüyorsa kıymetlidir. İlim irfana götürüyorsa kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Yön olmayınca yöntem de olmuyor

Günümüzdeki problemlerin temel kaynağı üzerine konuşan Barkçin: “Her konuda yöntem çok önemli yön olmayınca yöntem de olmuyor. Bizim yönümüz yok, ama daha da kötüsü yönümüzü başkalarının belirlemesini bekliyoruz. Hey şey çok fazla kalıplara sokuldu. Biz doğruyu kendimizden duyduğumuzda inanmıyoruz, illâki bize Batılı bilmem kim söyleyecek ki öyle inanalım” dedi.

İstanbul – Yeni Asya 

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