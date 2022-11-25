“Aile Diş Hekimliği” 81 ile yayılacak

Eskişehir, Karabük ve Kırşehir’de pilot uygulaması yapılan “Aile Diş Hekimliği” modeli, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023’te Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

21-27 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, diş ve dişeti hastalıkları önlenebilir sağlık sorunları arasında yer alıyor.

Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesiyle bireylerin çok küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş bakımını alışkanlık haline getirmesini sağlamak, sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için atılacak en önemli adım olarak gösteriliyor.

2022 yılında Eskişehir, Karabük ve Kırşehir’de pilot uygulaması başlatılan Aile Diş Hekimliği modeli ise özellikle 0-12 yaş grubu çocukların ağız ve diş sağlığı durumlarının kayıt altına alındığı, gerekli değerlendirmeler yapılarak koruyucu tedavilerin uygulandığı, düzenli takip ve kontrolünün sağlandığı bir sistem olarak sürdürülüyor.