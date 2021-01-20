Aile sağlık merkezlerinin iki bininde hekim yok

TTB, Covid-19 Pandemisi 10. Ay Raporu’nda “Covid-19 Sürecinde Bağışıklama: Aile Hekimliği Boyutu” başlığıyla yer alan yazıda aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimlerinin durumuna dikkat çekildi.

Raporda, aile sağlık merkezlerinin yaklaşık iki bininde hekim bulunmadığı yer aldı. Ayrıca yaklaşık altı bininde de hemşire ve ebe bulunmadığı iddia edildi. T24’deki habere göre, “Biz kendimiz ve hastalarımız için güvenli aşılama talep ediyoruz” denilen raporda, “Türkiye genelinde yedi bine yakın aile sağlığı merkezi (ASM) vardır. Sadece Bilkent ve Başakşehir Şehir Hastanelerindeki yatak sayısı Türkiye genelindeki ASM sayısı kadardır. Salgın yerelde, mahallede yönetilir ancak Sağlık Bakanlığı ne yazık ki uzunca zamandır toplumun sağlık ihtiyacını karşılayacak aile sağlığı merkezlerini desteklememektedir” ifadeleri yer aldı.

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