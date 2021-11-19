Alkol dünyada 3 milyon ölüme sebep oluyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, alkolün zararlı kullanımının dünyada yaklaşık 3 milyon ölüme neden olduğunu belirterek, erken ölüm ve sakatlıklar açısından, alkol kullanımının 7. sıradaki risk faktörü olarak görüldüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Öztürk, alkolden kaynaklanan zararların, alkol kullanan kişiyle beraber aile üyelerine ve içen kişinin çevresine zarar verdiğini, çeşitli sağlık bozuklukları ve sosyal sorunlara neden olduğunu aktardı. ERKEN ÖLüM VE SAKATLIĞA YOLAÇIYOR “Alkol kullanımı erken ölüm ve sakatlıklar açısından 7. sıradaki risk faktörü olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, alkolün zararlı kullanımının dünya çapında yaklaşık 3 milyon ölüme neden olduğunu belirtiyor.” bilgisini veren Öztürk, Yeşilay olarak, alkol bağımlılığının zararlarına ilişkin farkındalık oluşturduklarını ve bağımlılıklarla mücadele eden vatandaşlara destek olduklarını kaydetti. AA

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