Alkol ve tütün ölüme sebep oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tütün, işlenmiş gıdalar, alkol ve fosil yakıtların Avrupa’da her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı. Örgüt hükümetlere daha güçlü sağlık düzenlemeleri uygulama çağrısında bulundu.

Küresel sağlık kuruluşu DSÖ, yayımladığı “DSÖ Avrupa Bölgesindeki bulaşıcı olmayan hastalıkların ticari belirleyicileri” başlıklı raporda alkol, tütün, işlenmiş gıdalar ve fosil yakıtların sebep olduğu hastalıkların Avrupa’da yılda 2,7 milyon ölüme yol açtığını belirtti. DW Türkçe’nin haberine göre DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada, bu dört endüstrinin her gün en az 7 bin kişiyi öldürdüğünü söyledi. Rapora göre Avrupa’da yılda 1,15 milyon ölüm sigaradan, 426 bin 857 ölüm alkolden, 117 bin 290 ölüm işlenmiş et ağırlıklı beslenmekten, 252 bin 187 ölüm de tuzlu beslenmekten kaynaklanıyor. Bu rakamlara obezite, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri veya yüksek kolesterol seviyesinin neden olduğu ölümler dahil değil. Haber Merkezi

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